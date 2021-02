Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség 500 ezer dollárt ajánl annak, aki visszaviszi az eltűnt kutyáit.","shortLead":"A híresség 500 ezer dollárt ajánl annak, aki visszaviszi az eltűnt kutyáit.","id":"20210225_elraboltak_lady_gaga_kutyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960a786a-7e98-4d76-95f9-e1711d78f7a3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_elraboltak_lady_gaga_kutyait","timestamp":"2021. február. 25. 18:14","title":"Rálőttek Lady Gaga kutyasétáltatójára, a kutyákat elrabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jó eséllyel március 1. után is maradnak a szigorítások. Háziorvoshiány Magyarországon. Beteg a magyar demokrácia, nyilatkozta az Európai Bizottság alelnöke. Szigorítanak a határátlépés feltételein a lengyelek. Ez itt hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jó eséllyel március 1. után is maradnak a szigorítások. Háziorvoshiány Magyarországon. Beteg a magyar demokrácia...","id":"20210225_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358e98f0-2535-477b-907e-03a75b1e7984","keywords":null,"link":"/360/20210225_Radar_360","timestamp":"2021. február. 25. 08:00","title":"Radar360: Nem jönnek a lazítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5b7d68-f59c-4485-aa06-aefe19674c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Geddertnek csütörtökön kellett volna feladnia magát.","shortLead":"John Geddertnek csütörtökön kellett volna feladnia magát.","id":"20210226_john_geddert_zaklatas_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db5b7d68-f59c-4485-aa06-aefe19674c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9376004-4b3f-49d0-a31d-3f4bb1030996","keywords":null,"link":"/elet/20210226_john_geddert_zaklatas_ongyilkossag","timestamp":"2021. február. 26. 05:50","title":"Megölte magát a szexuális zaklatással vádolt amerikai edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Napot vizsgáló Parker Solar Probe nevű űrszonda még 2020 nyarán készített fényképet a Vénuszról, amin látni lehet az Aphrodite Terra nevű magasföldet. Hogy miért, azt egyelőre a NASA tudósai sem értik.","shortLead":"A Napot vizsgáló Parker Solar Probe nevű űrszonda még 2020 nyarán készített fényképet a Vénuszról, amin látni lehet...","id":"20210226_nasa_parker_solar_probe_nap_urszonda_venusz_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea697f8-c292-4ec9-a28d-85a61b825b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_nasa_parker_solar_probe_nap_urszonda_venusz_fenykep","timestamp":"2021. február. 26. 13:03","title":"A NASA tudósait is meglepte a Vénuszról készített fénykép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó szerint előbb-utóbb egész Európa Kínából vásárol. Orbán a Kossuth Rádióban beszélt a romló járványhelyzetről. 2022 végén indul a Nemzeti Oltóanyaggyár építése. Falus András immunológus a vakcinákról. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szijjártó szerint előbb-utóbb egész Európa Kínából vásárol. Orbán a Kossuth Rádióban beszélt a romló járványhelyzetről...","id":"20210226_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da0b754-7efa-4395-92ea-87cadc73ecfc","keywords":null,"link":"/360/20210226_Radar_360","timestamp":"2021. február. 26. 08:00","title":"Radar 360: Maradnak a korlátozások, mondják az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","shortLead":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","id":"20210224_magyar_kupa_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a50283e-dfda-4b85-b849-a37a5fa6331e","keywords":null,"link":"/sport/20210224_magyar_kupa_foci","timestamp":"2021. február. 24. 19:31","title":"A Ferencváros és a Felcsút sem jutott a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","shortLead":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","id":"20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddc838e-134a-4d0e-a395-f2d9f7adcc74","keywords":null,"link":"/elet/20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","timestamp":"2021. február. 25. 17:29","title":"Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","shortLead":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","id":"20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a911528-cf76-445c-999b-8971fc2b344d","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","timestamp":"2021. február. 25. 22:09","title":"Eddig több mint 130 ezer magyar kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]