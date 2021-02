Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar családpolitika és az ahhoz fűződő – sok esetben botrányt keltő – nyilatkozatok szolgáltatták. A régi, hímzett falvédők üzeneteit idéző festményeket egyszerre szülte a düh, a politika sok-sok arculcsapása és az erős alkotói vágy. Beszélgetés feleségjelöltségről, panelromantikáról és a ráncfelvarráson átesett rendszerekről.","shortLead":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar...","id":"20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930d978-2d5e-4d89-aea0-4b2026a90c76","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","timestamp":"2021. február. 24. 20:00","title":"Az apa férfi, az anya főz, a nemzeti feleségjelölt meg csalódottan ácsorog a karcagi focipályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f62162d-b928-472e-88e8-09ac9a144f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA és a National Geographic egy különleges instagramos szűrővel ünnepli a Perseverance sikeres landolását.","shortLead":"A NASA és a National Geographic egy különleges instagramos szűrővel ünnepli a Perseverance sikeres landolását.","id":"20210224_instagram_filter_perseverance_nasa_national_geographic_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f62162d-b928-472e-88e8-09ac9a144f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5ff8b-1a9f-4147-96ba-07a3c0e9caff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_instagram_filter_perseverance_nasa_national_geographic_mars","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Ezzel az Instagram-filterrel ön is ott lehet a Marson a Perseverance-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428418ed-e113-4b0c-a19a-cc9a3ec85cf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW vezérigazgatója szokatlanul direkt módon értékelte a Tesla helyzetét. ","shortLead":"A BMW vezérigazgatója szokatlanul direkt módon értékelte a Tesla helyzetét. ","id":"20210226_A_BMW_fonoke_szerint_muloban_a_Tesla_vig_napjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=428418ed-e113-4b0c-a19a-cc9a3ec85cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0d4248-b8b1-488f-be75-0535e6cd3db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_A_BMW_fonoke_szerint_muloban_a_Tesla_vig_napjai","timestamp":"2021. február. 26. 09:53","title":"A BMW főnöke szerint múlóban a Tesla víg napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy dán kutatásban 2155, brit variánssal fertőzött beteget vizsgáltak.","shortLead":"Egy dán kutatásban 2155, brit variánssal fertőzött beteget vizsgáltak.","id":"20210224_brit_virusvarians_korhaz_kockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140aea76-7761-4ca5-a437-3469925a05ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_brit_virusvarians_korhaz_kockazat","timestamp":"2021. február. 24. 21:22","title":"A brit vírusmutációnál 64 százalékkal magasabb a kórházba kerülés kockázata egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","shortLead":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","id":"20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12930010-400b-4580-8a88-e2c6a1db6561","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","timestamp":"2021. február. 25. 14:57","title":"Nick Cave hirtelen kiadott egy új albumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93876494-dc96-4817-b38e-9d8123d82174","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nemcsak növényből készült műhús van az élelmiszer-technológia terítékén, hanem szintetikus glutén is, ami nem okoz intoleranciát. ","shortLead":"Már nemcsak növényből készült műhús van az élelmiszer-technológia terítékén, hanem szintetikus glutén is, ami nem okoz...","id":"202108_hipoallergen_gluten_remenymorzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93876494-dc96-4817-b38e-9d8123d82174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf667e4-5862-4402-a303-e7857ce67a5a","keywords":null,"link":"/360/202108_hipoallergen_gluten_remenymorzsa","timestamp":"2021. február. 25. 16:00","title":"Reménymorzsa a gluténérzékenyeknek: segít a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül, hogy a Fidesz pártigazgatója tökéletes példa Seneca bölcsességére is.","shortLead":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül...","id":"20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e379b8-79f9-4c94-bde1-41cf7a2cdad7","keywords":null,"link":"/sport/20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","timestamp":"2021. február. 25. 12:51","title":"Nehezen felejthető cikkben tiszteleg Kubatov Gábor előtt a Nemzeti Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Biztonságos közlekedésre alkalmatlan volt az autó, amelynek a sofőrje a zebrán gázolt, majd továbbhajtott.","shortLead":"Biztonságos közlekedésre alkalmatlan volt az autó, amelynek a sofőrje a zebrán gázolt, majd továbbhajtott.","id":"20210224_birosag_gazolas_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140a90a-d583-450e-9243-9dc5dac2abb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_birosag_gazolas_baleset","timestamp":"2021. február. 24. 17:21","title":"Egy évre fogházba küldték az autóst, aki zebrán gázolt el egy anyát a négyéves gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]