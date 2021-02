Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","shortLead":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","id":"20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062500af-1ee3-40be-9240-5a1dfdedcd71","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","timestamp":"2021. február. 26. 21:14","title":"Így vonult a kifutón a 18 éves Michelle Pfeiffer - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04a6c04-99d8-4fd9-bb8a-54d59fc1cda7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legerősebb sorozatgyártású 3 hengeres motorjában találtak még némi szunnyadó lóerőt. ","shortLead":"A világ legerősebb sorozatgyártású 3 hengeres motorjában találtak még némi szunnyadó lóerőt. ","id":"20210226_300_loero_3_hengerbol_a_toyota_gr_yaris_egy_kis_energiabomba_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d04a6c04-99d8-4fd9-bb8a-54d59fc1cda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da70bf0-30c5-4120-ba40-c4a0078e7791","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_300_loero_3_hengerbol_a_toyota_gr_yaris_egy_kis_energiabomba_lett","timestamp":"2021. február. 26. 07:59","title":"300 lóerő 3 hengerből, a Toyota GR Yaris egy kis energiabomba lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon a járvánnyal kapcsolatos fejlemények lesznek napirenden, a másodikon pedig Európa biztonságáról és védelméről lesz szó.","shortLead":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon...","id":"20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a572e9-722e-4671-8e05-96944e8ef33d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","timestamp":"2021. február. 25. 10:30","title":"EU-csúcs: terítéken az oltási folyamat felgyorsítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","shortLead":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","id":"20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783d6d1d-a7bc-45c2-9803-80d83412f507","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","timestamp":"2021. február. 26. 05:12","title":"Irán-barát milíciára mért csapást az Egyesült Államok Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Snell György 71 évesen hunyt el.","shortLead":"Snell György 71 évesen hunyt el.","id":"20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53237ba4-d5bd-4130-80db-43843fada41d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","timestamp":"2021. február. 26. 10:59","title":"Meghalt koronavírusban a Szent István-bazilika plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hetente átlagosan egy új szer bukkant fel az európai piacon az elmúlt három évben.","shortLead":"Hetente átlagosan egy új szer bukkant fel az európai piacon az elmúlt három évben.","id":"20210225_Ujabb_dizajnerdrogok_kerultek_tiltolistara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71894a33-f027-4fe6-beee-9a27cf9de1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Ujabb_dizajnerdrogok_kerultek_tiltolistara","timestamp":"2021. február. 25. 18:59","title":"Újabb dizájnerdrogok kerültek tiltólistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c59c773-5c7b-4cd6-a343-a328a831fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12-es Android-verzió mellett néhány hasznos funkción is dolgozik a Google. Utóbbiaknak pedig nem csak az újabb eszközök tulajdonosai örülhetnek.","shortLead":"A 12-es Android-verzió mellett néhány hasznos funkción is dolgozik a Google. Utóbbiaknak pedig nem csak az újabb...","id":"20210227_sms_idozitese_android_12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c59c773-5c7b-4cd6-a343-a328a831fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d24b3a1-9781-4546-a127-a3adb6665777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_sms_idozitese_android_12","timestamp":"2021. február. 27. 08:03","title":"Időzíthető SMS-t kapnak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]