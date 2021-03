Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","shortLead":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","id":"20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02357ad-d5db-4b69-b391-89e09b99e07f","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Itt a teliholdas videóklip Péterfy Boriéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a készülő szabályokkal, amelyek alapján könnyebb lenne kizárni egy nmezeti delegációt a Néppártból. Ha szerdán elfogadják a módosítást, a Fidesz kilép a néppárti frakcióból.","shortLead":"Nem ért egyet a készülő szabályokkal, amelyek alapján könnyebb lenne kizárni egy nmezeti delegációt a Néppártból. Ha...","id":"20210228_Orban_level_manfred_weber_eu_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09d19b7-14a8-4dab-bcb6-68411d00e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Orban_level_manfred_weber_eu_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 28. 16:23","title":"Orbán belengette, hogy a Fidesz elhagyja a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők, a szálláshely-szolgáltatók, az utazásszervezők, és a magántulajdonú buszos vállalkozók.","shortLead":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők...","id":"20210227_munkaltatoi_adomentesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b78e5-6afa-48f1-89c0-a1d7f1f9249b","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_munkaltatoi_adomentesseg","timestamp":"2021. február. 27. 09:02","title":"Márciusban is kérhetik a cégek a munkáltatói adómentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizennyolcan meghaltak Mianmar több városában, miután a rendőrök rálőttek a puccs ellen tiltakozókra.","shortLead":"Legalább tizennyolcan meghaltak Mianmar több városában, miután a rendőrök rálőttek a puccs ellen tiltakozókra.","id":"20210228_Ez_volt_a_mianmari_tuntetesek_eddigi_legveresebb_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1972123-b9b2-4aed-ab83-72774a12d270","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Ez_volt_a_mianmari_tuntetesek_eddigi_legveresebb_napja","timestamp":"2021. február. 28. 18:51","title":"Ez volt a mianmari tüntetések eddigi legvéresebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezés egyelőre három hétre szól. ","shortLead":"A rendelkezés egyelőre három hétre szól. ","id":"20210227_Ujabb_szigoritasok_a_cseheknel_csak_a_lakokorzetben_lehet_mozogni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f304752-a77d-4cb0-9940-7e47a297c287","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ujabb_szigoritasok_a_cseheknel_csak_a_lakokorzetben_lehet_mozogni","timestamp":"2021. február. 27. 07:56","title":"Újabb szigorítások a cseheknél: csak a lakókörzetben lehet mozogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f0edf6-5217-46a3-a142-a399e93e2b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hónapja még elképzelhetetlen indokkal magyarázkodott a sofőr.","shortLead":"Pár hónapja még elképzelhetetlen indokkal magyarázkodott a sofőr.","id":"20210227_Covidoltasra_sietett_200_kmhval_egy_88_eves_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2f0edf6-5217-46a3-a142-a399e93e2b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f282a7-ab51-4a03-b54b-d11b24792117","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_Covidoltasra_sietett_200_kmhval_egy_88_eves_nyugdijas","timestamp":"2021. február. 27. 09:05","title":"Covid-oltásra sietett 200 km/h-val egy 88 éves nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","id":"20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df1ea80-d185-430e-97b5-088701ff4c12","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","timestamp":"2021. február. 27. 21:19","title":"Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]