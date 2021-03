Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc városból riasztották a tűzoltókat az oltáshoz.","shortLead":"Nyolc városból riasztották a tűzoltókat az oltáshoz.","id":"20210228_fonyod_tuz_tuzolto_berek_nadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a17757-2481-45ba-ae6b-9580e1566265","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_fonyod_tuz_tuzolto_berek_nadas","timestamp":"2021. február. 28. 08:27","title":"Eloltották a balatoni nádtüzet, 120 hektáron leégett a berek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02de4f0b-9a0d-4e15-a20a-d22e2b26321c","c_author":"Réti Pál","category":"360","description":"Sikerült törvénnyel végképp eltörölni szinte valamennyi önkényuralmi múltat idéző utcanevet Magyarországon. A helyi közösségek tanultak a történelem menetrendszerű átírásából, és olyan új neveket választottak – például Búza vagy Irsai Olivér –, amelyek talán kiállják a további rendszerváltások próbáját. Kisdobosmentesítés\r

","shortLead":"Sikerült törvénnyel végképp eltörölni szinte valamennyi önkényuralmi múltat idéző utcanevet Magyarországon. A helyi...","id":"202108__utcanevvaltoztatasok__listazas__munkasor_kontra_kanonok__van_szamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02de4f0b-9a0d-4e15-a20a-d22e2b26321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3af4d1-1bd2-4d1b-bc5a-cca3c5791e4d","keywords":null,"link":"/360/202108__utcanevvaltoztatasok__listazas__munkasor_kontra_kanonok__van_szamos","timestamp":"2021. február. 28. 11:00","title":"Elérkezett a rendszerváltás-kompatibilis utcanevek kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is jelent az erről szóló rendelet.","shortLead":"Meg is jelent az erről szóló rendelet.","id":"20210227_Nyolcvanezer_forintot_kapnak_a_hetvegen_is_olto_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8908a91-e9d1-4aac-8712-616c267765ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Nyolcvanezer_forintot_kapnak_a_hetvegen_is_olto_orvosok","timestamp":"2021. február. 27. 18:28","title":"Nyolcvanezer forintot kapnak a hétvégén is oltó orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210227_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e583e-7064-4329-8911-1c04d5dd83cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. február. 27. 09:07","title":"4948 új fertőzöttet találtak, meghalt 107 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi kulturális életben a művelődési központ mellett.","shortLead":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi...","id":"202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aec5351-8fbd-47a6-97b3-a80e5e29f0fc","keywords":null,"link":"/360/202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","timestamp":"2021. február. 28. 16:15","title":"Újabb vidéki településen próbálkoznak a kulturális élet átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e809d3b-5e41-496c-8bcc-29af802e5470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 90-es évek elején ez volt a világ leggyorsabb sorozatgyártású sportkocsija. ","shortLead":"A 90-es évek elején ez volt a világ leggyorsabb sorozatgyártású sportkocsija. ","id":"20210228_szinte_ujkent_arulnak_egy_hamarosan_oldtimer_szupergyors_jaguar_xj220at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e809d3b-5e41-496c-8bcc-29af802e5470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24961-2406-4374-aaa6-98690964e49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_szinte_ujkent_arulnak_egy_hamarosan_oldtimer_szupergyors_jaguar_xj220at","timestamp":"2021. február. 28. 06:41","title":"Szinte újként árulnak egy hamarosan oldtimer, szupergyors Jaguar XJ220-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","shortLead":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","id":"20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c62312-ce1c-4059-8ccd-048abfe16a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","timestamp":"2021. február. 28. 11:28","title":"Egy zsiráf kivágott szívével pózolt a Facebookon egy trófeavadász nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","shortLead":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","id":"20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d225f04f-4d14-49d7-a993-2c5adb3035fa","keywords":null,"link":"/elet/20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","timestamp":"2021. február. 27. 10:52","title":"Közös képpel állt ki hat magyarországi nagykövet a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]