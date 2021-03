Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az első dózis is véd, a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája esetében hónapok eltelte sem jelent problémát.","shortLead":"Már az első dózis is véd, a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája esetében hónapok eltelte sem jelent...","id":"20210302_koronavirus_kariko_katalin_pfizerbiontech_oltas_elso_masodik_dozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2934514-eabd-4f77-8eac-d004233f8762","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_koronavirus_kariko_katalin_pfizerbiontech_oltas_elso_masodik_dozis","timestamp":"2021. március. 02. 16:24","title":"Karikó Katalin: Lehet hosszabb időt hagyni a koronavírus elleni oltás két dózisa között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","shortLead":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","id":"20210303_Pecs_poszt_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3d852-ae50-400f-96d7-b394216971f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Pecs_poszt_szinhaz","timestamp":"2021. március. 03. 19:21","title":"Pécs önállóan szervezne színházfesztivált a POSZT helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha az üzleti partnere az elvégzett munka vagy a leszállított termék árát nem hajlandó rendezni? Hogyan lehet megállapítani, ki a felelős egy építkezésen keletkezett kárért? Ilyen és ehhez hasonló, bizonyára sok céget foglalkoztató kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában.","shortLead":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha...","id":"mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81c7e3-fc50-46b0-a756-58c2db113a1d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","timestamp":"2021. március. 04. 07:30","title":"Tudja, vitás helyzetekben hová fordulhatnak a vállalkozások? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","shortLead":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","id":"20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930f4a6-192c-41b9-823e-a7afa9b2f354","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","timestamp":"2021. március. 03. 16:10","title":"Túlzottan beépített, forgalmas – a Fertő tavi beruházást kifogásolja egy nemzetközi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló kuratórium vezetője azt állítja, a tanárok agitálták a diákokat, hogy ne felvételizzenek. Erre írtak választ középiskolások.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló kuratórium vezetője azt állítja, a tanárok agitálták a diákokat...","id":"20210304_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizo_diakok_nyilt_level_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b188996-d2d4-4b46-b244-f4bd6ba201b2","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizo_diakok_nyilt_level_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. március. 04. 08:43","title":"„A saját döntésünk, hogy nem felvételizünk az SZFE-re” – diákok írtak nyílt levelet Vidnyánszkynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","shortLead":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","id":"20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abd276e-c4d8-4220-a3f9-324140e99636","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","timestamp":"2021. március. 04. 06:48","title":"Tovább drágul a nyíregyházi stadion, akár 19 milliárd forintot is elkölthetnek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]