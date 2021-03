Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól láthatóan kell közölni a boltok bejáratánál, hányan lehetnek bent. ","shortLead":"Jól láthatóan kell közölni a boltok bejáratánál, hányan lehetnek bent. ","id":"20210327_Megjelent_a_kozlony_az_uj_szabalyokkal_igy_vasarolhatunk_ha_megvan_a_25_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a400380-1c05-4e83-a8b3-34e0ab20c169","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Megjelent_a_kozlony_az_uj_szabalyokkal_igy_vasarolhatunk_ha_megvan_a_25_millio_beoltott","timestamp":"2021. március. 27. 16:53","title":"Megjelent a közlöny az új szabályokkal, így vásárolhatunk, ha megvan a 2,5 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfcc5c-0573-4171-be43-1116e3d39252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt annyira meggondolatlan, hogy kiposztolta a száguldást.","shortLead":"Volt annyira meggondolatlan, hogy kiposztolta a száguldást.","id":"20210326_300zal_autozott_a_Forma3_versenyzoje_csak_az_a_problema_hogy_kozuton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfcc5c-0573-4171-be43-1116e3d39252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb83e5bd-34c4-4eec-848e-a2b8eadb7f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_300zal_autozott_a_Forma3_versenyzoje_csak_az_a_problema_hogy_kozuton","timestamp":"2021. március. 26. 15:10","title":"300-zal autózott a Forma–3-as versenyző, csak az a probléma, hogy közúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt szükségszerű, az otthon rizikófaktor is lehet. Az első hullám során a biztosítók több háztartási balesetről számoltak be az átlagosnál, ez várhatóan a jelenlegi korlátozások során sem lesz másként. Ha a balesetek többsége nem is védhető ki, az anyagi vonzataira biztosan fel lehet készülni – ebben segítenek a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe66d4c-ef11-418d-8561-a8e0e8978280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","timestamp":"2021. március. 26. 13:55","title":"A négy fal között is történhet baj: hogyan biztosítsuk magunkat háztartási balesetek esetére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11f951-660e-44ba-aa10-ac0ddf03d48b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sűrű füst keltett riadalmat az Országgyűlés irodaházában március elején. A nyomok a Jobbik raktárához vezettek, s a Duma Aktuál humoristáinak sikerült az ügy felgöngyölítése. Sok égető kérdésre választ kapunk: többek között, hogy cicceg-e a lejárt gránát, mi a helyzet a kinőtt gárdamellényekkel, illetve KGBéla pipába rejtett kamerájával?","shortLead":"Sűrű füst keltett riadalmat az Országgyűlés irodaházában március elején. A nyomok a Jobbik raktárához vezettek, s...","id":"20210326_Duma_Aktual_A_Jobbikraktar_titkai__peniszmpumpatol_a_fustgranatig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f11f951-660e-44ba-aa10-ac0ddf03d48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677f030-cf54-44e7-8998-6ff559bf2338","keywords":null,"link":"/360/20210326_Duma_Aktual_A_Jobbikraktar_titkai__peniszmpumpatol_a_fustgranatig","timestamp":"2021. március. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: A Jobbik-raktár titkai – a péniszpumpától a füstgránátig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album a hvg.hu-n már meg is hallgatható.



","shortLead":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album...","id":"20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41827dc1-fb27-49bd-be4e-b8884592f8c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Itt a Próféta könyve – Moped Loewen-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ez csak egy céldátum volt. ","shortLead":"Eddig ez csak egy céldátum volt. ","id":"20210327_Kormanyrendeletben_rogzitette_a_kormany_hogy_aprilis_19en_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81cd936-4657-4403-a738-b98eb89118aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Kormanyrendeletben_rogzitette_a_kormany_hogy_aprilis_19en_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2021. március. 27. 16:58","title":"Kormányrendeletben rögzítette a kormány, hogy április 19-én nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac turisztikai miniszter szombaton.","shortLead":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac...","id":"20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97daed42-4308-46d0-a38f-6f30fc267df5","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","timestamp":"2021. március. 27. 14:57","title":"A horvátok már nagyon készülnek rá, hogy fogadhassák a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan fog terjedni.","shortLead":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan...","id":"20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de6aa9a-0457-4495-800d-f08fa04ce833","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 17:53","title":"Duda Ernő: 3,5 millió oltott ember kellene a biztonságos nyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]