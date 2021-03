Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nap alatt összesen 44 sofőr ellen intézkedtek.","shortLead":"Két nap alatt összesen 44 sofőr ellen intézkedtek.","id":"20210326_buszsavhasznalok_rendorsegi_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23d7c9-9c03-43d5-a478-166b5a3581f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_buszsavhasznalok_rendorsegi_akcio","timestamp":"2021. március. 26. 12:35","title":"Buszsávban hajtókra, bringasávon állókra vadásztak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. 