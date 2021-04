Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9354d1ce-a51b-4807-a0a9-bc18425b6ae8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támadók bántalmazták a ház lakóit, de nagy értékeket nem tudtak szerezni.","shortLead":"A támadók bántalmazták a ház lakóit, de nagy értékeket nem tudtak szerezni.","id":"20210405_Otthonaban_tamadtak_meg_Bernard_Tapie_francia_uzletembert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9354d1ce-a51b-4807-a0a9-bc18425b6ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f2f619-d0b4-41ac-a79b-916de93f1b2c","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Otthonaban_tamadtak_meg_Bernard_Tapie_francia_uzletembert","timestamp":"2021. április. 05. 13:08","title":"Otthonában támadták meg Bernard Tapie francia üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5249e43-0c7b-4f7e-ac1b-c69ae1ab7c0e","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Betelt a pohár Bécsben Szaúd-Arábia emberijog-sértései miatt, és távoznia kell a királyság által finanszírozott vallásközi intézménynek. A régóta sürgetett lépés mögött Ausztria megváltozott közel-keleti politikája is érzékelhető.","shortLead":"Betelt a pohár Bécsben Szaúd-Arábia emberijog-sértései miatt, és távoznia kell a királyság által finanszírozott...","id":"202113__osztrak_kulpolitika__szaudi_intezet__tavozas__athangolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5249e43-0c7b-4f7e-ac1b-c69ae1ab7c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35281f7-b76c-4195-8619-df200c5c7753","keywords":null,"link":"/360/202113__osztrak_kulpolitika__szaudi_intezet__tavozas__athangolas","timestamp":"2021. április. 04. 13:30","title":"Az osztrák kancellár áthangolja Ausztria közel-keleti politikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a24b2-3434-4fae-8679-a9e485993e65","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A talán koronavírusban elhunyt, Covid-tagadó elődjéhez képest a nyugalom megtestesült szobra Samia Suluhu Hassan, Tanzánia új elnöke, aki a nemzeti megbékélést tartja legfontosabb feladatának.","shortLead":"A talán koronavírusban elhunyt, Covid-tagadó elődjéhez képest a nyugalom megtestesült szobra Samia Suluhu Hassan...","id":"202113_samia_suluhu_hassan_nyugodtero_tanzania_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627a24b2-3434-4fae-8679-a9e485993e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798e658-cd26-471c-a79d-d00bed69b0ac","keywords":null,"link":"/360/202113_samia_suluhu_hassan_nyugodtero_tanzania_elen","timestamp":"2021. április. 04. 08:30","title":"Tanzánia nyugodt ereje az új elnöknő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","shortLead":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","id":"20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9451ba-8dce-41c5-a865-9f065d6b8b77","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","timestamp":"2021. április. 05. 18:22","title":"Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","shortLead":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","id":"20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2db9-2b43-40dd-882b-92d64a548b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","timestamp":"2021. április. 05. 08:29","title":"Kátyúrezervátumnak nyilvánították az Ajka és Úrkút közti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862beed1-2ab9-48f2-b9f0-bad79490cd34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő a húsvét üzeneteként az újrakezdést, új utak járását és a határokig való eljutást nevezte meg.","shortLead":"A katolikus egyházfő a húsvét üzeneteként az újrakezdést, új utak járását és a határokig való eljutást nevezte meg.","id":"20210403_ferenc_papa_husvet_vigilia_vatikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862beed1-2ab9-48f2-b9f0-bad79490cd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f1f5f2-b15c-4fd4-ac56-64e471ec820b","keywords":null,"link":"/elet/20210403_ferenc_papa_husvet_vigilia_vatikan","timestamp":"2021. április. 03. 21:55","title":"Ferenc pápa: Mindig lehetséges újrakezdeni, nem szabad elveszteni a reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakcinaigazolásokkal tenné látogathatóvá a spotrendezvényeket, koncerteket és klubokat a brit kormány.","shortLead":"Vakcinaigazolásokkal tenné látogathatóvá a spotrendezvényeket, koncerteket és klubokat a brit kormány.","id":"20210404_Mar_tesztelik_a_vakcinautlevelet_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697a30c-88b0-4133-93c2-8f09a290c760","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Mar_tesztelik_a_vakcinautlevelet_a_britek","timestamp":"2021. április. 04. 11:30","title":"Már tesztelik a vakcinaútlevelet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]