[{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé.","shortLead":"Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első...","id":"20210405_Juniusi_nyitasra_keszul_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc023b59-a63f-4d78-848d-6f80d03f2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Juniusi_nyitasra_keszul_Romania","timestamp":"2021. április. 05. 17:03","title":"Júniusi nyitásra készül Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló CureVac oltóanyag gyártása is elindul.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló...","id":"20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743cd94-f4f9-4f52-ac4d-32e268ec50f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","timestamp":"2021. április. 05. 16:39","title":"Franciaországban is megkezdik a koronavírus elleni vakcinák gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","shortLead":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","id":"20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc38726-71ae-4dad-8cf5-409e459e7b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","timestamp":"2021. április. 05. 10:49","title":"Felújítás miatt bezár az Eurocenter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1598a9-162c-4780-bce8-b82e22b53dae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozások ellen tüntettek több mint tízezren Stuttgartban, kövekkel dobálták a rendőröket.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozások ellen tüntettek több mint tízezren Stuttgartban, kövekkel dobálták a rendőröket.","id":"20210404_Hatalmas_tomeg_tuntetett_Stuttgartban_a_lezarasok_ellen__maszk_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1598a9-162c-4780-bce8-b82e22b53dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04435238-0f60-49e1-bf59-2feca7f6c0db","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Hatalmas_tomeg_tuntetett_Stuttgartban_a_lezarasok_ellen__maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 04. 09:20","title":"Hatalmas tömeget vittek az utcára a járványtagadók Stuttgartban, persze maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek tüdőgyógyászok.","shortLead":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek...","id":"20210404_covid_dohanyzas_tudogyogyasz_maszkviseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe4fb9-ae34-48fb-ba21-71fd5a33f646","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_covid_dohanyzas_tudogyogyasz_maszkviseles","timestamp":"2021. április. 04. 12:10","title":"Négy méterre fújhatják a vírust a covidos dohányzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés.","shortLead":"Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés.","id":"20210405_Mindenkinek_heti_ket_Covidteszt_jar_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5e717-c9d4-4d0a-b18c-9e642962ec89","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Mindenkinek_heti_ket_Covidteszt_jar_Angliaban","timestamp":"2021. április. 05. 08:36","title":"Mindenkinek heti két Covid-teszt jár Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5 millió beoltott.","shortLead":"A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5...","id":"20210405_Portfolio_Penteken_indulhat_a_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acbc415-ad24-4a98-9939-33907af22138","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Portfolio_Penteken_indulhat_a_nyitas","timestamp":"2021. április. 05. 11:20","title":"Portfolio: Pénteken indulhat a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakcinaigazolásokkal tenné látogathatóvá a spotrendezvényeket, koncerteket és klubokat a brit kormány.","shortLead":"Vakcinaigazolásokkal tenné látogathatóvá a spotrendezvényeket, koncerteket és klubokat a brit kormány.","id":"20210404_Mar_tesztelik_a_vakcinautlevelet_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697a30c-88b0-4133-93c2-8f09a290c760","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Mar_tesztelik_a_vakcinautlevelet_a_britek","timestamp":"2021. április. 04. 11:30","title":"Már tesztelik a vakcinaútlevelet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]