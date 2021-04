Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","shortLead":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","id":"20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021fe0d2-685f-4a3e-9d5a-5b07bebb5e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","timestamp":"2021. április. 07. 14:45","title":"Egymillió dollárt érő klasszikus Porschét találtak egy konténerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi: a feltörekvő és szegény gazdaságok rosszabbul viselik a válságot, így náluk lassabb lehet a kibontakozás.","shortLead":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi...","id":"20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d463e470-02d6-4c5a-8c1f-f2756e3f216e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"IMF: dinamikus, de egyenlőtlen fellendülés várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b8398e-4479-4c76-bd86-b51f1710b7d1","c_author":"Gyenis Ágnes, Németh András","category":"360","description":"Az OTP szuverén nagyvállalatnak mondja magát, amelynek terjeszkedésébe nem szól bele az állam, ám most a kormány egyik „zászlóshajó” befektetőjeként jelenik meg Üzbegisztánban.\r

","shortLead":"Az OTP szuverén nagyvállalatnak mondja magát, amelynek terjeszkedésébe nem szól bele az állam, ám most a kormány egyik...","id":"20210407_Csoportos_utazas_1_uzbeg_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b8398e-4479-4c76-bd86-b51f1710b7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2940e2a0-24f4-46d9-ac3e-b84d47d6ce57","keywords":null,"link":"/360/20210407_Csoportos_utazas_1_uzbeg_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:15","title":"Az OTP is Üzbegisztán felé kacsingat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni, hogy saját ellenakciót indított.","shortLead":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni...","id":"20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d37c71-169a-4063-ba79-431b64a43279","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","timestamp":"2021. április. 07. 13:20","title":"Felháborodott az ebédelő mentősök feljelentésén, ingyengíroszt ad minden mentősnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","shortLead":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","id":"20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503bb5d8-6bb3-460e-9652-12ef6ecc149d","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","timestamp":"2021. április. 07. 09:46","title":"Egy twerking videó a TikTokon, és máris búcsút lehet inteni a szépségkirálynői koronánának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","shortLead":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","id":"20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26315f9e-bc92-40ed-b7bd-7cce84e592d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 08. 18:59","title":"Gulyás azt ígérte, majd Müller válaszol, ő viszont Gulyásra hivatkozva nem felelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak is írtak.","shortLead":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak...","id":"20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7566328e-ab90-4e84-b2db-ed30480617cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","timestamp":"2021. április. 07. 16:11","title":"A gyermekorvosok szerint a serdülőket is oltani kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]