[{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet\" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, mikor bejelentette, hogy Budapest is pályázik a Világ Könyvfővárosa címre. ","shortLead":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje...","id":"20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0246a53-90b1-4833-ad73-952d9d5812fd","keywords":null,"link":"/elet/20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","timestamp":"2021. április. 15. 13:38","title":"A Világ Könyvfővárosa címre pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e05e32e-6c6c-407d-a42d-a0d35bc1d107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 30 esztendős olasz sportkocsi eddig kevesebb, mint 8 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A több mint 30 esztendős olasz sportkocsi eddig kevesebb, mint 8 ezer kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210417_tekintetmagnes_elado_egy_alig_hasznalt_alfa_romeo_sz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e05e32e-6c6c-407d-a42d-a0d35bc1d107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d032ef-5206-46ea-b53e-0eabfa26efb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_tekintetmagnes_elado_egy_alig_hasznalt_alfa_romeo_sz","timestamp":"2021. április. 17. 06:41","title":"Tekintetmágnes: eladó egy alig használt Alfa Romeo SZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ef566-0106-457d-a247-58026a40d284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hadihajó avatására hívták meg őket, azóta velük van tele az ausztrál nyilvánosság.","shortLead":"Egy hadihajó avatására hívták meg őket, azóta velük van tele az ausztrál nyilvánosság.","id":"20210415_Rovidnadragban_twerkelo_tancosok_miatt_kerult_bajba_az_ausztral_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464ef566-0106-457d-a247-58026a40d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201ea7b-5e63-42e6-a4de-bdbfd2249fde","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rovidnadragban_twerkelo_tancosok_miatt_kerult_bajba_az_ausztral_hadsereg","timestamp":"2021. április. 15. 12:44","title":"Rövidnadrágban twerkelő táncosok miatt került bajba az ausztrál hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bcfbd0-512e-4ba2-851b-36b2809a33c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zéró emissziós luxuslimuzint a stuttgarti cég legalább annyira dinasztiateremtőnek szánja, mint annak idején a luxuskategória mai etalonját, az S-osztályt. ","shortLead":"A zéró emissziós luxuslimuzint a stuttgarti cég legalább annyira dinasztiateremtőnek szánja, mint annak idején...","id":"20210415_Bemutatta_a_Mercedes_az_elektromos_luxsuslimuzinjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bcfbd0-512e-4ba2-851b-36b2809a33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b20084-9fc6-48e7-9b31-522a3bc4f90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Bemutatta_a_Mercedes_az_elektromos_luxsuslimuzinjat","timestamp":"2021. április. 15. 19:11","title":"Megérkezett a Mercedes EQS, a márka elektromos überlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Amerikában felvetődött, hogy az ujgurok elnyomása miatt bojkottálni kellene a 2022-es pekingi téli olimpiát. Az USA Georgia államát viszont már büntetik a választási szabályok kisebbségellenes megváltoztatása miatt.","shortLead":"Amerikában felvetődött, hogy az ujgurok elnyomása miatt bojkottálni kellene a 2022-es pekingi téli olimpiát. Az USA...","id":"202115_bojkott_es_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9445e17a-1da1-4247-b2bd-ae8ded26d65a","keywords":null,"link":"/360/202115_bojkott_es_buntetes","timestamp":"2021. április. 15. 17:10","title":"Sport és politika: Atlantát már bojkottálják, és lehet, hogy majd Pekinget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter arról tájékoztatott, hogy közokirat-hamisítás miatt három ügyben született elmarasztaló ítélet a választásokkal kapcsolatban. Az ügyészség ugyanakkor nem vizsgálja a vásárosnaményi választókerület lakosságszámának növekedését.","shortLead":"Polt Péter arról tájékoztatott, hogy közokirat-hamisítás miatt három ügyben született elmarasztaló ítélet...","id":"20210416_voksturizmus_nyomozas_fiktiv_lakcimbejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67e30b3-3aba-41bc-a21c-407d4e390336","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_voksturizmus_nyomozas_fiktiv_lakcimbejelentes","timestamp":"2021. április. 16. 18:44","title":"Voksturizmus: több nyomozás is folyik még fiktív lakcímbejelentések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. A Google jól látható módon mutatja meg, melyek ezek.","shortLead":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. A Google jól látható módon...","id":"20210415_klimavaltozas_google_earth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763dd3a-41f9-40f1-ab65-737a6eccc73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_klimavaltozas_google_earth","timestamp":"2021. április. 15. 17:33","title":"Már a Google Earthben is látható, mit művelt eddig a bolygóval a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]