Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bddb90f0-6a0d-4b9d-9501-dabaf58135f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Les McKeown 65 éves volt, családja közleménye szerint csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.



","shortLead":"Les McKeown 65 éves volt, családja közleménye szerint csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.



","id":"20210423_Elhunyt_a_Bay_City_Rollers_egykori_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bddb90f0-6a0d-4b9d-9501-dabaf58135f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af644ddc-85d3-41ef-907d-1e2dd4e120a1","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Elhunyt_a_Bay_City_Rollers_egykori_frontembere","timestamp":"2021. április. 23. 11:21","title":"Meghalt a Bay City Rollers egykori frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Greenpeace és egy civil szervezet egy fél kilométeres partszakaszt tisztított meg. Olyan flakont is találtak szinte sértetlenül, amelyet már tíz éve kivontak a forgalomból.","shortLead":"A Greenpeace és egy civil szervezet egy fél kilométeres partszakaszt tisztított meg. Olyan flakont is találtak szinte...","id":"20210423_greenpeace_szennyezes_muanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694b8ab-4876-4e6b-954d-15f7e5abb48b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210423_greenpeace_szennyezes_muanyag","timestamp":"2021. április. 23. 10:39","title":"Nyolcvan zsáknyi műanyaghulladékot gyűjtöttek össze a Szentendrei-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","shortLead":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","id":"20210423_ottone_csalas_lelegezteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8259541a-0c5f-4279-a3d4-20a1032b7f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_ottone_csalas_lelegezteto","timestamp":"2021. április. 23. 09:11","title":"24.hu: Csalást gyanít a tavalyi lélegeztetőgép-beszerzés egyik nagy nyertesének könyvvizsgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","shortLead":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","id":"202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37097d28-37fc-4550-9b24-da63aba9c82c","keywords":null,"link":"/360/202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","timestamp":"2021. április. 22. 14:00","title":"Család- vagy kerékpárosbarát védjegy is jöhet a hazai vendéglátásban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült a part mellé.","shortLead":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült...","id":"20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75142a2b-73b1-4153-bace-03430200ea63","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","timestamp":"2021. április. 22. 10:10","title":"Betonfalat emeltek közvetlenül a partra az agárdi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471dc708-3488-4334-9064-1eaaaa166f7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A családoknak az alsótagozatok és óvodák megnyitása után is vigyázniuk kell a közös programokkal, de hogy miért és miképp, ahhoz nehéz hiteles információt szerezniük. Segítünk.","shortLead":"A családoknak az alsótagozatok és óvodák megnyitása után is vigyázniuk kell a közös programokkal, de hogy miért és...","id":"202116_aprosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=471dc708-3488-4334-9064-1eaaaa166f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14005d73-9ac0-48e8-a7ac-6462b16f0310","keywords":null,"link":"/360/202116_aprosagok","timestamp":"2021. április. 23. 11:00","title":"Oltatlan gyerek oltott szülővel: még nem ajánlott úgy élni, mint az \"utolsó békeévben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","shortLead":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","id":"20210422_budapest_oltasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e317cb3-7ade-4401-8e36-0f5fa7451f76","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_budapest_oltasok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 22. 17:08","title":"Budapest maga vizsgáltatja meg az oltások hatékonyságát 1500 embernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]