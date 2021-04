Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a táblázatból hiányzó adatok mindenki számára ismertek voltak.","shortLead":"A miniszter szerint a táblázatból hiányzó adatok mindenki számára ismertek voltak.","id":"20210429_gulyas_gergely_tablazat_kariko_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db27b4a6-0859-47a8-8288-c42164b9248c","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_gulyas_gergely_tablazat_kariko_katalin","timestamp":"2021. április. 29. 12:48","title":"Gulyás a kormány vakcinatáblázatáról: Örülünk, ha Karikó professzor asszony vagy más hozzátesz szempontokat, bennünket nem zavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből. Ez különösen annál a cégnél számít nagy dolognak, amelynél már egy éve is a világ egyik legnagyobb bevételt elkönyvelő vállalatáról beszélhettünk.","shortLead":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből...","id":"20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd26b7c-ed23-4c0d-b4da-1844d8bcb63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","timestamp":"2021. április. 28. 23:30","title":"Bedurrantak az Apple rakétái, úgy tűnik, mindenki iPhone-t akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomtatvánnyal toboroznak önkénteseket a 12 hónapos vizsgálatra.","shortLead":"Nyomtatvánnyal toboroznak önkénteseket a 12 hónapos vizsgálatra.","id":"20210430_sinopharm_vizsgalat_pecsi_tudomanyegyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed162e46-f743-4a1f-940a-727058b6c57f","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_sinopharm_vizsgalat_pecsi_tudomanyegyetem","timestamp":"2021. április. 30. 13:53","title":"Mégis indul egy országos vizsgálat a koronavírus elleni vakcinák hatékonyságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre utal egy friss kormányrendelet.



","shortLead":"Erre utal egy friss kormányrendelet.



","id":"20210429_koronavirus_egyetemek_felev_tanev_meghosszabbitasa_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0320ba16-1db7-4708-8e19-fa851f7fb32c","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_egyetemek_felev_tanev_meghosszabbitasa_kormanyrendelet","timestamp":"2021. április. 29. 08:10","title":"Tovább tarthat az oktatás az egyetemeken ebben a félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi háziorvosok adatai szerint a pácienseik 53 százaléka kapta meg az oltást, és 9 százalékuk esett át a betegségen.","shortLead":"A pécsi háziorvosok adatai szerint a pácienseik 53 százaléka kapta meg az oltást, és 9 százalékuk esett át a betegségen.","id":"20210429_pecs_haziorvos_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421c63a-85a2-4d85-b699-615e632580d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_pecs_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. április. 29. 15:55","title":"A pécsiek fele már be lehet oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bűnözők mellbe is lőtték az énekesnő kutyasétáltatóját.","shortLead":"A bűnözők mellbe is lőtték az énekesnő kutyasétáltatóját.","id":"20210430_lady_gaga_kutyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3cb852-1e3e-4870-9e16-188532f4ed63","keywords":null,"link":"/elet/20210430_lady_gaga_kutyai","timestamp":"2021. április. 30. 09:55","title":"Öt embert tartóztattak le Lady Gaga kutyáinak elrablása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most Dél-Koreában – tudósít a BBC a helyszínről.\r

","shortLead":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most...","id":"20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac02e35c-b7d6-42f0-b648-a298b5796d29","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","timestamp":"2021. április. 29. 19:01","title":"Tízmilliárd dolláros örökösödési adót kell fizetnie a Samsung vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f2b691-3986-4979-8351-bc698a0188a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel az országban.","id":"20210430_izrael_vallasi_unnepseg_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f2b691-3986-4979-8351-bc698a0188a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f0db44-0bb6-47d2-bcf8-0920e2529380","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_izrael_vallasi_unnepseg_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 05:16","title":"Több tucat embert agyontaposott a tömeg egy zsidó ünnepségen Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]