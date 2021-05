Horvátország szombattól május 15-ig meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, amelyek főleg az összejövetelek létszámkorlátozásában és az üzletek nyitvatartási rendjének szabályozásában merülnek ki.

A nyilvános összejöveteleken való részvétel felső határa továbbra is 25 fő maradt, temetéseken legfeljebb 25-en, más magánjellegű rendezvényeken pedig legfeljebb 10-en vehetnek részt. A sporteseményeket továbbra is nézők nélkül lehet csak megrendezni. Este tíz órától reggel hat óráig tilos szeszesitalt árulni. Az éjszakai szórakozóhelyek továbbra sem nyithatnak ki, a legtöbb üzletnek, valamint a kávézóknak és éttermeknek 22 órakor be kell zárnia. A vendéglátóhelyek belső helyiségeiben nem lehet ételt és italt felszolgálni.

Az országban a szigorítások megyénként is változnak, így azokban a régiókban, ahol rosszabb a járványhelyzet, a felsoroltaktól szigorúbb korlátozások vannak érvényben.

A 4 milliós Horvátországban az elmúlt napon 2064 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 334 229-et. Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7130-ra emelkedett. Kórházban 2210 beteget ápolnak, közülük 246-an vannak lélegeztetőgépen.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett oltóanyagokból eddig 901 120 dózis érkezett az országba, amiből 702 470-et használtak fel; 501 257-en kapták meg az első dózist, 198 650-en pedig már a másodikat is.