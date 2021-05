Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","shortLead":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","id":"20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f801998-53a1-4964-9615-6037ffefb464","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 30. 19:54","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált vendéglátóhely. Az évforduló alkalmából kezdeményezték az épület védetté nyilvánítását. ","shortLead":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált...","id":"20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365f9e6-efd7-43a5-ac7b-a037ea42ad2a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","timestamp":"2021. május. 01. 13:11","title":"Kezdeményezték a 60 éves Bambi Presszó épületének védetté nyilvánítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban. A műfordítás műhelytitkaiba vezet be a Harry Potter könyv- és filmsorozat, valamint az új mese magyar szövegének megalkotója, Tóth Tamás Boldizsár.","shortLead":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban...","id":"20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abe3ee3-8d3c-44fe-a322-4e65371a58b5","keywords":null,"link":"/360/20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","timestamp":"2021. május. 01. 16:00","title":"\"Órákig tartott, amíg eljutottam a varacskos disznótól a Roxfortig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Április 21-től bővült a támogatott otthonfelújítási hitelbe adóstársként bevonható személyek köre. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, hogy mikor és miért lehet előnyös ez a módosítás.","shortLead":"Április 21-től bővült a támogatott otthonfelújítási hitelbe adóstársként bevonható személyek köre. A Bankmonitor...","id":"20210501_Sokan_orulhetnek_fontos_konnyites_az_otthonfelujitasi_hitelnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9af507-6173-47b1-83e2-f2e52ca16441","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Sokan_orulhetnek_fontos_konnyites_az_otthonfelujitasi_hitelnel","timestamp":"2021. május. 01. 07:30","title":"Sokan örülhetnek: fontos könnyítés az otthonfelújítási hitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c144ff-7db6-4397-bef6-613768a31c44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Május 1-jei mérleg: három évtizeddel a rendszerváltás után sem tudnak erőt mutatni a szakszervezetek, de – leginkább külföldi segítséggel – olykor már eredményesek.","shortLead":"Május 1-jei mérleg: három évtizeddel a rendszerváltás után sem tudnak erőt mutatni a szakszervezetek, de – leginkább...","id":"202117__szakszervezetek__ujrapozicionalas__atpolitizalva__lesze_majus_1je","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c144ff-7db6-4397-bef6-613768a31c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ce8238-bca0-46c6-9122-db053706ea9f","keywords":null,"link":"/360/202117__szakszervezetek__ujrapozicionalas__atpolitizalva__lesze_majus_1je","timestamp":"2021. május. 01. 07:00","title":"A magyar szakszervezetek végképp felmorzsolódnának, ha nem lennének itt a multicégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - tudatta közleményében a szervezet. Magyarország eddig 1,75 millió adagot kötött le a szerből, s ebből 216 ezer adag érkezett be az országba.","shortLead":"Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását...","id":"20210501_A_WHO_jovahagyta_a_Magyarorszagon_mar_bevizsgalt_Moderna_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c78f8b-1c49-43c4-884c-81b3c987befa","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_WHO_jovahagyta_a_Magyarorszagon_mar_bevizsgalt_Moderna_vakcinat","timestamp":"2021. május. 01. 09:50","title":"A WHO jóváhagyta a Magyarországon már bevizsgált Moderna vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1","c_author":"Fercsik Mariann","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek nélkül maradt földművesek a puszta kezükkel, tollseprű segítségével végzik el a rovarok munkáját. A kézi beporzásról Fercsik Mariann fotóművész készített riportot, ő írt róla a hvg.hu-nak is.","shortLead":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek...","id":"20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d4664-000a-4953-b05b-0e0c7404db2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","timestamp":"2021. május. 01. 20:00","title":"Ahol végleg eltűntek a méhek: kézi beporzás Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]