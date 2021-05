Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaktanár készítette el az Eduline számára az érettségi feladatainak lehetséges – tehát hangsúlyozottan nem hivatalos – megoldását.","shortLead":"Szaktanár készítette el az Eduline számára az érettségi feladatainak lehetséges – tehát hangsúlyozottan nem hivatalos –...","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_vizsga_feladatsor_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77087104-7c7e-499e-9da0-ad38572f1b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_vizsga_feladatsor_megoldas","timestamp":"2021. május. 03. 14:50","title":"Itt már olvashatók a magyarérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","shortLead":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","id":"20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dcf2d9-5052-48cd-813c-26bfda10ee4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","timestamp":"2021. május. 03. 11:21","title":"Lengyel tuningot kapott a Ferrari 812 Superfast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z Fold3-at és a Galaxy Z Flip 2-t, egy komoly szivárogtatás már most leleplezi, hogyan nézhetnek ki a készülékek, és milyen újdonságokat tartalmazhatnak.","shortLead":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z...","id":"20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d89c0b-82d8-4621-ad55-48c7352ab5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","timestamp":"2021. május. 03. 09:33","title":"Kiszivárgott képeken láthatók a Samsung új összecsukható mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megelégelte a félrevezető alkalmazásneveket, így szigorítja a Play áruházra vonatkozó szabályokat.","shortLead":"A Google megelégelte a félrevezető alkalmazásneveket, így szigorítja a Play áruházra vonatkozó szabályokat.","id":"20210503_play_aruhaz_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792b2527-5a73-457d-94ff-75392ab8a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_play_aruhaz_android","timestamp":"2021. május. 03. 20:08","title":"Változás jön a Play áruházban, de ennek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken negyedik alkalommal emelkedett a vörös bolygó légkörébe.","shortLead":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken...","id":"20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f152ae-f349-44d1-b05c-443e0f19b199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","timestamp":"2021. május. 03. 10:33","title":"Sikerült az újabb repülés a Marson, két rekordot is megdöntött az Ingenuity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben is nyerne 2022-ben.","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben...","id":"20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e5507-b936-4670-ba13-400b4c105932","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","timestamp":"2021. május. 03. 11:11","title":"Republikon: Mellár Tamás a legnépszerűbb jelölt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","shortLead":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","id":"20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05269b8-e3af-4977-b60b-137678b1be33","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 03. 05:17","title":"Egyre több napsütéssel, széllel, 14-19 fokkal kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt, amelyiket ma, a sajtószabadság világnapján írták.","shortLead":"Azt, amelyiket ma, a sajtószabadság világnapján írták.","id":"20210503_mti_lmp_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d6ca24-3f0c-4397-befa-d28c5d348d97","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_mti_lmp_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. május. 03. 19:58","title":"Az MTI nem adta ki az LMP sajtószabadságról szóló közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]