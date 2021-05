Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi körben 2,5 millió forintot lehetett kapni maximum 11 millió forintos autók vásárlásához. ","shortLead":"A korábbi körben 2,5 millió forintot lehetett kapni maximum 11 millió forintos autók vásárlásához. ","id":"20210507_Hamarosan_indul_az_elektromos_autok_allami_tamogatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c1ac0a-0696-441a-8662-909b513e09ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Hamarosan_indul_az_elektromos_autok_allami_tamogatasa","timestamp":"2021. május. 07. 07:41","title":"Hamarosan indul az elektromos autók állami támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Nemcsak a termelést, hanem a raktározást is gyökeresen átalakítja az automatizáció és a digitalizáció. A legkorszerűbb raktárakban már okoseszközökre, önjáró targoncákra, illetve az egyre ritkábban feltűnő emberekre odafigyelő robotokra jut a munka dandárja. A száraztészta útját bemutató sorozatunk harmadik része.","shortLead":"Nemcsak a termelést, hanem a raktározást is gyökeresen átalakítja az automatizáció és a digitalizáció. A legkorszerűbb...","id":"20210507_fmcg_automatizalas_elelmiszer_logisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbc9a69-5ac5-4d91-b610-39700876ce30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_fmcg_automatizalas_elelmiszer_logisztika","timestamp":"2021. május. 07. 10:35","title":"Hogy minden gyorsan meglegyen – így automatizálják a raktárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házi karanténban 31 ember van a miniállamban.","shortLead":"Házi karanténban 31 ember van a miniállamban.","id":"20210506_Egyetlen_beteg_maradt_San_Marinoban_bezartak_a_covidosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfae2ae-aded-437d-bc2a-1d5db839077e","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_Egyetlen_beteg_maradt_San_Marinoban_bezartak_a_covidosztalyt","timestamp":"2021. május. 06. 22:00","title":"Egyetlen koronavírusos beteg maradt San Marinóban, bezárták a covid-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f9353-029d-4cdc-b1c6-88ba9171a772","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","timestamp":"2021. május. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mire jó a vakcinaigazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","shortLead":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","id":"20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e857bcc5-e49d-4222-b694-e35ab501e91b","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","timestamp":"2021. május. 06. 21:34","title":"Rafael Nadal és a Bayern München is „sport Oscar-díjat” nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.","shortLead":"De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.","id":"20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38200767-3da8-4945-8367-d3aa911c3f39","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. május. 06. 14:37","title":"Milliós fizetést kap Vidnyánszky és az SZFE új kuratóriumának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","shortLead":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","id":"20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b59635c-f483-4b97-851b-9f173ae15633","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","timestamp":"2021. május. 07. 10:29","title":"Kis utcai horror Rómában: itt a pizzaautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről a szerda esti Magyar Közlönyben jelent meg kormányrendelet.

","shortLead":"Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről a szerda...","id":"20210506_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_kilakoltatasi_moratorium_meghosszabbitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f91c9-4fbd-40f1-b822-ca889c99bc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_kilakoltatasi_moratorium_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. május. 06. 07:25","title":"Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]