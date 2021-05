Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek, mások elveszítették a munkahelyüket, ami miatt kénytelenek voltak a végzettségüktől teljesen eltérő pénzkereseti lehetőséget vállalni, hogy eltartsák magukat és a családjukat. A mai férfiak talán még sosem éltek át ekkora mértékű stresszt, ami egyúttal a szexuális teljesítményükre is negatív hatással lehetett. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek...","id":"proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd95573-c4c7-4b40-bd18-e4ef9ca687a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","timestamp":"2021. május. 11. 07:30","title":"A járvány a férfiak szexuális teljesítményére is hatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak pénzbüntetést kapott.","shortLead":"Csak pénzbüntetést kapott.","id":"20210510_Vitray_Tamasnak_meltanyossagbol_nem_vettek_el_a_jogositvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046cc2e-a772-46e9-8d8f-3d6f2d37f0b2","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Vitray_Tamasnak_meltanyossagbol_nem_vettek_el_a_jogositvanyat","timestamp":"2021. május. 10. 09:15","title":"Vitray Tamásnak végül méltányosságból nem vették el a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától azonban változékonyabbra fordul az időjárás.","shortLead":"Szerdától azonban változékonyabbra fordul az időjárás.","id":"20210510_Szikrazo_napsutessel_indul_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d9450-999f-46b8-bbf3-97ac10a3d20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Szikrazo_napsutessel_indul_a_het","timestamp":"2021. május. 10. 05:55","title":"Szikrázó napsütéssel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","id":"20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a0e99-1f55-4070-851b-9dc83b073c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. május. 11. 14:37","title":"Gulyás Gergely: Ma nyújtja be a kormány az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","shortLead":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","id":"20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeada52-e71d-4ab9-b90b-99d8ec9f8aaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","timestamp":"2021. május. 11. 10:40","title":"Az Oscar-díjas Hans Zimmer hangszereli az új elektromos BMW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes minél előbb eltávolítani a hírbe hozott drivert.","shortLead":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes...","id":"20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e74477-c11f-46a1-80e9-3ec2c1a87d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","timestamp":"2021. május. 11. 12:03","title":"Ha Dell számítógépe van, ezt azonnal törölje le róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvég járványhelyzet egyre jobban áll, ennek fenntartásához azonban nincs szükség a két vakcinára a kutatók szerint. ","shortLead":"A norvég járványhelyzet egyre jobban áll, ennek fenntartásához azonban nincs szükség a két vakcinára a kutatók szerint. ","id":"20210510_norvegia_astrazeneca_johnson_johnson_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39947b-289d-482c-8fb5-adc619e5674d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_norvegia_astrazeneca_johnson_johnson_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 13:33","title":"Norvég kutatók szerint ki kell venni az országos oltókampányból az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]