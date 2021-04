Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás. A harmadik hullám már kevésbé üti meg a gazdaságot, mint az első – olvasható a Magyar Nemzeti Bank elemzésében.","shortLead":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás...","id":"20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8ac79d-cec3-499f-b89c-8284e9f6a941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","timestamp":"2021. április. 27. 15:58","title":"MNB: Gyorsan helyreállhat a magyar gazdaság a korlátozások vége után, az infláció még ugorhat egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói jelennek meg, a legutóbbiba például már kamerát is tettek, amivel a korábbinál jóval sokoldalúbb lehet ez a házi kedvenc.","shortLead":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói...","id":"20210427_tamagotchi_pix_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eba7373-07df-42f7-bc8d-f8a6c5e63613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_tamagotchi_pix_kamera","timestamp":"2021. április. 27. 07:03","title":"Kamera került sokak kedvencébe, a tamagocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oktatási és kulturális projekteket bukott el Hódmezővásárhely, Makón 9 milliárdból fürdőt fejlesztenek és szállodát építenek másfélszer ennyi pénzből.","shortLead":"Oktatási és kulturális projekteket bukott el Hódmezővásárhely, Makón 9 milliárdból fürdőt fejlesztenek és szállodát...","id":"20210427_Ujabb_milliardokat_bukott_Hodmezovasarhely_de_Makora_dol_a_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164ef13c-d9df-4eb6-bd07-31923a039603","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Ujabb_milliardokat_bukott_Hodmezovasarhely_de_Makora_dol_a_penz","timestamp":"2021. április. 27. 10:37","title":"Újabb milliárdokat bukott Hódmezővásárhely, miközben Makóra dől a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben egyre több területen kellene vizsgálódnia, a kormány egyre kevésbé kíváncsi Kozma Ákos ombudsman véleményére. Pedig már az egyenlő bánásmód érvényesülésén is neki kellene őrködnie.","shortLead":"Miközben egyre több területen kellene vizsgálódnia, a kormány egyre kevésbé kíváncsi Kozma Ákos ombudsman véleményére...","id":"202116__leertekelodo_ombudsman__kozma_akos__karmentes__nem_olyan_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b4f234-dcce-452c-89bd-401cbbef6892","keywords":null,"link":"/360/202116__leertekelodo_ombudsman__kozma_akos__karmentes__nem_olyan_biztos","timestamp":"2021. április. 27. 07:00","title":"Kevés eredménnyel, sok mosolygós fotóval kedveskedik az ombudsmani beszámoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","shortLead":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","id":"20210428_II_erzsebet_online_audiencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c6fe0-9c84-4968-a022-28819fa3a087","keywords":null,"link":"/elet/20210428_II_erzsebet_online_audiencia","timestamp":"2021. április. 28. 08:19","title":"Először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet Fülöp herceg temetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81a40db-6eb8-4e5f-b4fa-366adb1085fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt heti támadás során egy hallgatót öltek meg, napokkal később pedig hármat. Most újabb két testet találtak.","shortLead":"A múlt heti támadás során egy hallgatót öltek meg, napokkal később pedig hármat. Most újabb két testet találtak.","id":"20210426_nigeria_emberrablas_foglyok_kivegzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81a40db-6eb8-4e5f-b4fa-366adb1085fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ea024e-ff18-499d-8ca9-63bf4c6a4b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_nigeria_emberrablas_foglyok_kivegzese","timestamp":"2021. április. 26. 21:35","title":"Egyetemistákat raboltak el Nigériában, sorban végzik ki őket a fogvatartóik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez.","shortLead":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar...","id":"20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97527586-bc43-48ac-bab7-2c01079f180f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","timestamp":"2021. április. 27. 17:44","title":"Kínai–magyar légi selyemútról szerződött a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]