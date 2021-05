Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával való kapcsolatuk, illetve a gazda személyisége.","shortLead":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával...","id":"20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcdb9ea-c1fe-4f53-8da9-134cb1bae339","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","timestamp":"2021. május. 11. 20:03","title":"Olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy a kutyák stresszelhetnek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599c0233-48e5-46e3-b8ed-ebeca6a6ec40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár összességében nem csökken majd a kolumbiai kávéültetvények termelékenysége a következő évtizedekben, az éghajlatváltozás egyenlőtlen hatása veszélyeztetni fogja a kávétermeléssel foglalkozók jelentős részének a megélhetését – állítják az Illinois-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Bár összességében nem csökken majd a kolumbiai kávéültetvények termelékenysége a következő évtizedekben...","id":"202118_kave_es_klimavaltozas_magas_ertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599c0233-48e5-46e3-b8ed-ebeca6a6ec40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1972241-a019-4d0c-98b7-783f9b936ab5","keywords":null,"link":"/360/202118_kave_es_klimavaltozas_magas_ertekek","timestamp":"2021. május. 11. 12:00","title":"Jobb lesz átszokni az 1500 méter felett termelt kávéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi tanulmány szerint a mikroműanyagok nagy része ugyan távozik a szervezetből, de a bennmaradó nagyjából 10 százalék felszívódhat és gyulladást okozhat az emésztőrendszerben.","shortLead":"Egy nemzetközi tanulmány szerint a mikroműanyagok nagy része ugyan távozik a szervezetből, de a bennmaradó nagyjából 10...","id":"20210512_csapviz_mikromuanyag_palackozott_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2a96a2-01a8-4bbc-8580-e8e889e4604c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_csapviz_mikromuanyag_palackozott_viz","timestamp":"2021. május. 12. 20:10","title":"Hússzor annyi mikroműanyag kerül a szervezetébe annak, aki csapvíz helyett palackozott vizet iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf6a724-8ab5-4865-8694-0833eb9c6ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet...","id":"20210512_Korforgo_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf6a724-8ab5-4865-8694-0833eb9c6ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74163f4-aadd-46a3-b64a-fc7b13ddcd74","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Korforgo_tortenet","timestamp":"2021. május. 12. 16:15","title":"„Azért jönnek ide, hogy kapjanak egy kis szabadságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni a havi hiteltörlesztési kötelezettsége összegét. Pánikra azonban nincs ok, ma már erre is van megoldás. A Bankmonitor bemutatja, hogy szinte fillérekért is hozzá lehet jutni a szükséges anyagi biztonsághoz.","shortLead":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni...","id":"20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc379ba-5354-4d69-af48-d4cbe0fe19af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","timestamp":"2021. május. 11. 10:05","title":"Hogyan törlesztheti a kata-s vállalkozó a hitelét, ha megbetegszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c448c28-cd85-4f08-993e-a161fae7b055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy másik kormánydöntés szerint Magyarország 6000 adag AstraZeneca oltóanyagot ajándékoz Észak-Macedóniának.","shortLead":"Egy másik kormánydöntés szerint Magyarország 6000 adag AstraZeneca oltóanyagot ajándékoz Észak-Macedóniának.","id":"20210512_Kozel_tiz_millliard_forint_ujjaepitesre_a_horvatorszagi_foldrenges_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c448c28-cd85-4f08-993e-a161fae7b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63cd6c8-19a3-4d13-b8a2-9c5b339f5927","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Kozel_tiz_millliard_forint_ujjaepitesre_a_horvatorszagi_foldrenges_utan","timestamp":"2021. május. 12. 07:27","title":"Közel tíz milliárd forintot ad a horvátországi földrengés utáni újjáépítésre a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar kormány a Kínával szembeni uniós nyilatkozat elfogadását.","shortLead":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar...","id":"20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f875117-5455-40d5-bab4-e361abbfd2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 14:59","title":"Szijjártó: Értelmetlen újabb Kínát elítélő nyilatkozatot kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]