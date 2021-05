Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","shortLead":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","id":"20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0bf540-0b3d-4d6b-8a86-d705d17295c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","timestamp":"2021. május. 12. 12:10","title":"Szoboszlai és Gulácsi meccseit az Aréna4 és a TV4 közvetíti majd itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után találkoztak fertőzöttel.","shortLead":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után...","id":"20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b777c3-9d54-4583-9e80-3b390c7a8c34","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","timestamp":"2021. május. 12. 15:27","title":"Már a második oltása előtt kikerülhet a karanténból a szoros kontakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi urándúsítóban – közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy kedden közzétett jelentésében, amelynek egy példánya a Reuters brit hírügynökség birtokába került.","shortLead":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi...","id":"20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b95e10-615a-4fd7-986d-3ff325530b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","timestamp":"2021. május. 11. 22:06","title":"Irán 63% tisztaságúra is dúsított uránt, túllépve a bejelentett értéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók szerint a várandós nőknél kockázatosabb a vírus. ","shortLead":"Szegedi kutatók szerint a várandós nőknél kockázatosabb a vírus. ","id":"20210513_varandos_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4927c070-86af-45c4-9e21-5b037e25e9df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_varandos_oltas_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 11:29","title":"Ezért érdemes kérniük az oltást a várandós nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett vakcinákkal beoltottak kapnak felmentést Németországban.","shortLead":"A karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett vakcinákkal beoltottak kapnak felmentést Németországban.","id":"20210512_Nemetorszag_EU_engedely_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656d615d-9fa2-4957-9516-3246517a4e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Nemetorszag_EU_engedely_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 12. 14:52","title":"Németországnak nem elég, ha keleti vakcinával oltottan megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő teszteredmények születtek, amikor összehasonlították az immár két és fél éves iPhone XR-t az iPhone 11-gyel, illetve iPhone 12-vel.","shortLead":"Meglepő teszteredmények születtek, amikor összehasonlították az immár két és fél éves iPhone XR-t az iPhone 11-gyel...","id":"20210512_iphone_ios_1451_teljesitmenyfojtas_vagy_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7354ad-5fdf-479e-bab4-9602dc0a04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_iphone_ios_1451_teljesitmenyfojtas_vagy_bug","timestamp":"2021. május. 12. 09:03","title":"Hiba vagy funkció? A frissítés után gyorsabb lett a 2,5 éve kiadott iPhone, mint a legújabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468f5b8a-63fc-46db-bf9a-30478a4385ff","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tim Harford oknyomozó közgazdász gondolatai arról, milyen technikával kelthetjük fel az emberek érdeklődését bizonyos témák iránt, ezzel is segítve a megértést.","shortLead":"Tim Harford oknyomozó közgazdász gondolatai arról, milyen technikával kelthetjük fel az emberek érdeklődését bizonyos...","id":"20210513_Ha_elindulnek_az_elnokvalasztason_hogyan_gyujthetnek_sok_penzt_keves_megkotessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468f5b8a-63fc-46db-bf9a-30478a4385ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b042fbc4-c531-4398-88b2-c9929e6def6f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210513_Ha_elindulnek_az_elnokvalasztason_hogyan_gyujthetnek_sok_penzt_keves_megkotessel","timestamp":"2021. május. 13. 19:15","title":"„Ha elindulnék az elnökválasztáson, hogyan gyűjthetnék sok pénzt kevés megkötéssel?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]