[{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket, bevételeiket és vagyonelemeiket, de legalábbis jóvátételre számíthatnak.","shortLead":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket...","id":"20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ddfd1-0509-4349-9e0e-0e39e1d2b83c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 18. 15:42","title":"Elnökfelvonulást tartott az ellenzék az új, százmilliárdos fideszes gazdasági övezet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812274e3-e063-4f79-820a-3bb7ccc9ad2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalanok paplanja és ruhái gyulladtak ki a metróállomás peronszintjén.","shortLead":"Hajléktalanok paplanja és ruhái gyulladtak ki a metróállomás peronszintjén.","id":"20210518_Nagyvarad_ter_metro_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812274e3-e063-4f79-820a-3bb7ccc9ad2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434da94-5dc4-4a0f-b899-0ce1444c14ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Nagyvarad_ter_metro_tuz","timestamp":"2021. május. 18. 07:38","title":"Kisebb tűz volt a Nagyvárad téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39495d8-4b61-41db-a0aa-e8a5327e2a03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Volt, aki emléket hagyott maga után. sokszínűségét.","shortLead":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának...","id":"20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca39095-9de1-416f-8e5f-46912c3fc584","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","timestamp":"2021. május. 19. 15:43","title":"Méhek millióit telepítik a bécsi megállók mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]