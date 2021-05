Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint a nyugat-európai országok döntő része belépett egy \"posztnemzeti és posztkeresztény életfelfogás korszakába\".","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a nyugat-európai országok döntő része belépett egy \"posztnemzeti és posztkeresztény...","id":"20210521_Orban_izraelipalesztin_konfliktus_veto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0902f48-5ba4-44a6-8e82-7535a8ea9702","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Orban_izraelipalesztin_konfliktus_veto","timestamp":"2021. május. 21. 12:53","title":"Orbán elmagyarázta, hogy miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd434e7-b842-428c-b31c-84281c7292b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bucsi László szerint addig kell egy orvosnak a kórházban maradnia, amíg el nem végezte a munkáját.","shortLead":"Bucsi László szerint addig kell egy orvosnak a kórházban maradnia, amíg el nem végezte a munkáját.","id":"20210520_bucsi_laszlo_szekesfehervar_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bd434e7-b842-428c-b31c-84281c7292b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7564cc44-4f51-4df1-a6fe-a94ff60af02c","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bucsi_laszlo_szekesfehervar_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 17:38","title":"Fehérvári kórházigazgató: Én életemben nem néztem meg, hogy mennyi a fizetésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","shortLead":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","id":"20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb15776-d3cf-464c-aa00-7f4333726f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","timestamp":"2021. május. 19. 21:14","title":"Lehalt az adóhivatal oldala, ahol az szja-bevallásokat lehet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok kaphatnak újabb dózist, akiknél nem alakult ki megfelelő immunitás.","shortLead":"Azok kaphatnak újabb dózist, akiknél nem alakult ki megfelelő immunitás.","id":"20210519_sinopharm_harmadik_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87a1c5-25b5-4f3a-b1ba-06348ad72846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_sinopharm_harmadik_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 20:47","title":"Két országban is adnak harmadik oltást a Sinopharmmal oltottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában, nyilatkozta Sabine Matejka a Der Standardnak.","shortLead":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában...","id":"20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bae8ff-3814-45bc-a40c-309634088372","keywords":null,"link":"/360/20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2021. május. 21. 07:30","title":"Az Osztrák Bírói Egyesület vezetője: Bárhol megtörténhet az, ami a magyar és lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tömeges előállítás három héten belül megkezdődik.","shortLead":"A tömeges előállítás három héten belül megkezdődik.","id":"20210520_szerbia_szputnyik_gyartas_minoseg_megfelel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736381fa-78f0-4f9b-a6b0-5e7af6dd1b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_szerbia_szputnyik_gyartas_minoseg_megfelel","timestamp":"2021. május. 20. 12:14","title":"Megfelelt az oroszoknak a szerb Szputnyik V, kezdődhet a tömeggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]