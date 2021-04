Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jövő évi költségvetés tervezete szerint a kormány a GDP 5,9 százalékára rúgó összeggel költene többet, mint amennyi bevétel várható. A Költségvetési Tanács szerint ez nemhogy indokolatlan, de a gazdaság esetleges túlfűtése miatt veszélyes. A Pénzügyminisztérium szerint kell a pénz az újraindításhoz, és egyébként az uniós átlag rosszabb.","shortLead":"A jövő évi költségvetés tervezete szerint a kormány a GDP 5,9 százalékára rúgó összeggel költene többet, mint amennyi...","id":"20210428_A_kormany_2022ben_72_ezer_milliard_forinttal_akar_tulnyujtozni_a_takarojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a655617-19e6-45ca-b1fb-7a5d217634a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_A_kormany_2022ben_72_ezer_milliard_forinttal_akar_tulnyujtozni_a_takarojan","timestamp":"2021. április. 28. 11:15","title":"A kormány 2022-ben 7,2 ezer milliárd forinttal akar túlnyújtózni a takaróján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja be az olvasókat.","shortLead":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja...","id":"20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b46d96-28c9-48fd-858c-36ca70efa046","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","timestamp":"2021. április. 28. 13:45","title":"„A Harry Potterben is játék a varázslat, fontos problémákat nem lehet csodával megoldani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok cserébe terhelő bizonyítékokat adjanak át a volt amerikai elnök politikai riválisairól.","shortLead":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok...","id":"20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3f94de-c170-4f15-a7f9-c12ed2cdb8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","timestamp":"2021. április. 29. 05:09","title":"Házkutatást tartottak Trump korábbi ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","shortLead":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","id":"20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440c2eac-e74e-49c2-bf93-56216082c034","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","timestamp":"2021. április. 30. 08:15","title":"Összeomlott az oldal, ahol már Pfizer-oltásra is lehetne időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d10eb7-0ed7-4a96-8aed-43f53a71b9d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tévés vetélkedőben bizonyító, Watson néven elhíresült számítógép az orvostudományban egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fejlesztéséhez többek között magasan képzett emberi tanítókra lenne szükség, akik hajlandók akár éveket a gép betanítására áldozni - mutat rá Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A tévés vetélkedőben bizonyító, Watson néven elhíresült számítógép az orvostudományban egyelőre nem váltotta be a hozzá...","id":"20210429_Mi_kell_ahhoz_hogy_a_jeopardys_Watsonbol_jo_orvos_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d10eb7-0ed7-4a96-8aed-43f53a71b9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec27e0-c559-4b2f-ae53-294c094040b2","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210429_Mi_kell_ahhoz_hogy_a_jeopardys_Watsonbol_jo_orvos_legyen","timestamp":"2021. április. 29. 19:15","title":"Mi kell ahhoz, hogy a jeopardys Watsonból jó orvos legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe vágott bele Várkonyi Andrea, aki immár vállaltan a milliárdos menyasszonya.","shortLead":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe...","id":"202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245b6151-880b-416e-a366-0b95f0488f50","keywords":null,"link":"/360/202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","timestamp":"2021. április. 29. 06:30","title":"Várkonyi Andreának a magával jótékonykodó Mészáros Lőrincet kell jó színben feltüntetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit az amerikai nagykövetség álláspontja szerint.","shortLead":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit...","id":"20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a67ff9-690f-4c7a-b156-0a82f88d8552","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 28. 17:59","title":"Amerika is aggódik a kínai Fudan Egyetem magyarországi kampusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió oltásnál következik-e be.","shortLead":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió...","id":"20210430_Orban_kossuth_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ef6fc3-8c75-4731-9b58-edbbd6d9055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_kossuth_radio","timestamp":"2021. április. 30. 07:35","title":"Orbán: Szombattól jön az újabb nyitás, aki akar, ma kaphat Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]