Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a02630d-c375-48d1-b100-28c23a55a17a","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Az oroszok nem már vannak a spájzban, hanem még mindig, térségünk Moszkva ügynökeinek fontos játszótere, és tevékenységükben Budapestnek most különleges szerep jut.","shortLead":"Az oroszok nem már vannak a spájzban, hanem még mindig, térségünk Moszkva ügynökeinek fontos játszótere, és...","id":"202120_baratsagtalan_baratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a02630d-c375-48d1-b100-28c23a55a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce867fd-d3c9-4a46-9e47-67a51faaf60f","keywords":null,"link":"/360/202120_baratsagtalan_baratok","timestamp":"2021. május. 21. 11:00","title":"Orbán nem szeretné, ha kémügyek rontanák el barátságát Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk beszélt arról, hogy közel állnak az oroszországi forgalmazáshoz és a helyi gyártás lehetősége is felmerülhet.","shortLead":"Elon Musk beszélt arról, hogy közel állnak az oroszországi forgalmazáshoz és a helyi gyártás lehetősége is felmerülhet.","id":"20210521_Oroszorszag_a_Tesla_kovetkezo_nagy_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ea5358-fb05-4f2b-aecd-7864649b595e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_Oroszorszag_a_Tesla_kovetkezo_nagy_terve","timestamp":"2021. május. 21. 15:41","title":"Oroszország a Tesla következő nagy terve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszervező Varga Judit igazságügyi miniszter lesz.","shortLead":"A főszervező Varga Judit igazságügyi miniszter lesz.","id":"20210521_Unnepseg_kormany_Alaptorveny_elfogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b1fc30-0b65-4bed-bd1b-fe6f3f4ec0b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Unnepseg_kormany_Alaptorveny_elfogadas","timestamp":"2021. május. 21. 07:52","title":"Közel 60 millió forintból ünnepli meg a kormány az Alaptörvény elfogadásának tizedik évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként (szlovákként, lengyelként) járt a Föld sok eldugott helyén, melyet az ő emlékirataiból ismert meg a világ. Könyvek, kutatások, műalkotások és kommersz darabok tömege szól az életéről, amely mégis tele van máig megoldatlan rejtélyekkel. Már a neve is 33 változatban szerepel a Deutsche Nationalbibliothek katalógusában. Vannak, akik szabadságharcosként őrzik emlékét, aki korát messze megelőzve, első fehér emberként adta életét a gyarmati népek szabadságáért, és vannak, akik notórius hazudozóként, rabszolgakereskedőként, szerencsevadászként tartják őt nyilván. A Magyar-Madagaszkári Társaság Benyovszky-évnek hirdette ki az ideit születésének 280. évfordulója alkalmából. Holott nem is akkor született. Az viszont biztos, hogy 235 évvel ezelőtt, 1786. május 23-án halt meg (vagy 24-én).","shortLead":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként...","id":"20210522_Benyovszky_Moric","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f10eb0-2b6d-4ef1-82a8-0c670ee89418","keywords":null,"link":"/360/20210522_Benyovszky_Moric","timestamp":"2021. május. 22. 15:00","title":"A sztorija akkor is király, ha csak hazudta, hogy ő az – 235 éve halt meg Benyovszky Móric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós szám azonban 6-8 millió körül lehet.","shortLead":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós...","id":"20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739d5f8d-9af1-478c-8137-310fd377d1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","timestamp":"2021. május. 21. 15:33","title":"A WHO szerint világszerte rosszul számoltak, valójában sokkal több áldozata lehet a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ada79-c9b9-45dd-873c-0ff73a2da56e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a remek állapotú BMW 2002 egyenesen a 70-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a remek állapotú BMW 2002 egyenesen a 70-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20210522_elado_a_nagyon_ritka_elso_turbos_bmw_egy_megkimelt_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ada79-c9b9-45dd-873c-0ff73a2da56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341bc50-6713-42fd-b2bb-f44af2891bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_elado_a_nagyon_ritka_elso_turbos_bmw_egy_megkimelt_peldanya","timestamp":"2021. május. 22. 06:41","title":"Eladó a nagyon ritka első turbós BMW egy megkímélt példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]