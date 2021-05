Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egy éve elhunyt férfi testvére szerint az amerikai elnök \"egy őszinte fickó\".","shortLead":"Az egy éve elhunyt férfi testvére szerint az amerikai elnök \"egy őszinte fickó\".","id":"20210526_Biden_fogadta_George_Floyd_csaladjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bac89b3-e0d6-4bff-a9f6-76808a2c1407","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Biden_fogadta_George_Floyd_csaladjat","timestamp":"2021. május. 26. 05:35","title":"Biden fogadta George Floyd családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf5c37-90b1-48fd-80f7-94e1c66aac04","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210526_Marabu_Feknyuz_Kene_erre_is_ellenanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6cf5c37-90b1-48fd-80f7-94e1c66aac04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2df2fe-37a1-43e1-a995-2ae925373909","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Marabu_Feknyuz_Kene_erre_is_ellenanyag","timestamp":"2021. május. 26. 12:55","title":"Marabu Féknyúz: Kéne erre is ellenanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes felfedezésre holland kutatók. ","shortLead":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes...","id":"202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad682e13-17d3-4b0e-a100-78561f0212e0","keywords":null,"link":"/360/202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","timestamp":"2021. május. 25. 10:10","title":"1291 ásítást vettek videóra, hogy rájöjjenek a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5579c52b-05d5-4600-9627-8b491e47b95a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A rendkívül feszültté vált belarusz helyzettel foglalkozott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Az uniós állam- és kormányfők hét elején több szankciós intézkedésről döntöttek, megállapodtak abban is, hogy ezeket újabbak fogják követni, az EP-képviselők azonban még nagyobb határozottságot szeretnének látni és Aljakszandr Lukasenka elnököt nemzetközi büntetőbíróság elé állítanák.","shortLead":"A rendkívül feszültté vált belarusz helyzettel foglalkozott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Az uniós állam- és...","id":"20210526_Cihanouszkaja_nemzetkozi_konferenciara_van_szukseg_Belorusz_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5579c52b-05d5-4600-9627-8b491e47b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a681f662-4f2c-4cf5-90a9-cb36f9408901","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Cihanouszkaja_nemzetkozi_konferenciara_van_szukseg_Belorusz_ugyeben","timestamp":"2021. május. 26. 12:07","title":"Nemzetközi büntetőbíróság elé állítanák EP-képviselők a fehérorosz diktátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán napos, száraz idő várható, csütörtökön azonban záporra, zivatarra is számítani kell.","shortLead":"Szerdán napos, száraz idő várható, csütörtökön azonban záporra, zivatarra is számítani kell.","id":"20210526_Idojaras_napsutes_front","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db638827-2efc-42ec-a826-7adfb1beedcb","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Idojaras_napsutes_front","timestamp":"2021. május. 26. 05:55","title":"Egy napra megnyugszik az időjárásunk, aztán jön az újabb front","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És még a koronavírus ellen is védettek lesznek a nyereményjáték résztvevői.","shortLead":"És még a koronavírus ellen is védettek lesznek a nyereményjáték résztvevői.","id":"20210525_lengyelorszag_vakcinalotto_oltas_nyeremeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a950a70-35d0-4348-8829-e3e9e1264330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_lengyelorszag_vakcinalotto_oltas_nyeremeny","timestamp":"2021. május. 25. 18:06","title":"Vakcinalottót indított Lengyelország, egy vagyont nyerhet, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most már biztos, nem lehet majd minden önkormányzati bérlakást jelentős kedvezménnyel megvenni. ","shortLead":"Most már biztos, nem lehet majd minden önkormányzati bérlakást jelentős kedvezménnyel megvenni. ","id":"20210526_borocz_laszlo_lakastorveny_vilagorokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b1500d-b126-4467-bb5d-da5121de0892","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_laszlo_lakastorveny_vilagorokseg","timestamp":"2021. május. 26. 15:54","title":"A Facebookon magyarázza a Fidesz képviselője, miért csak várbeli bérlakásokat lehetne megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]