[{"available":true,"c_guid":"be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu. Az MSZP-s Mesterházy Attilát az “agyonhallgatás” a pedofilbotrányba keveredett, azóta elítélt volt perui nagykövet, Kaleta Gábor ügyére emlékezteti.","shortLead":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu...","id":"20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a521d0d6-d008-456e-9ad3-fb2f2db4a89a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 28. 16:11","title":"Tisztségéhez méltatlan viselkedés miatt visszahívták a bangkoki magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dba7f5-c415-4daf-b2bb-660913974ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klub három korábbi focistájának örökös bajnoki címet adományoztak a tisztújító közgyűlésen.","shortLead":"A klub három korábbi focistájának örökös bajnoki címet adományoztak a tisztújító közgyűlésen.","id":"20210528_deutsch_tamas_mtk_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dba7f5-c415-4daf-b2bb-660913974ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0691147d-658d-404a-9504-81ba98c54425","keywords":null,"link":"/sport/20210528_deutsch_tamas_mtk_elnok","timestamp":"2021. május. 28. 21:24","title":"Deutsch Tamás újabb öt évig az MTK elnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva viszont már büntethető lesz a kettős minőség.","shortLead":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva...","id":"20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca28a2a-2382-43df-979c-b1058cfebb6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 28. 10:05","title":"Félmilliárdra is büntethetik azt a gyártót, amelyik a külföldinél silányabb terméket hoz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","shortLead":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","id":"20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e70f5d7-e9f2-413e-8edf-cb45ae5de7f5","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","timestamp":"2021. május. 28. 11:46","title":"Magyarországon is megjelent az indiai mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076a7291-02fa-4565-9665-a79f56c16f7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp negyven éve kapta meg Cannes-ban a nagydíjat a kisfilm, amely tíz évig dobozban maradt, és amely megidézte John Lennont is a zenész meggyilkolása előtt.","shortLead":"Épp negyven éve kapta meg Cannes-ban a nagydíjat a kisfilm, amely tíz évig dobozban maradt, és amely megidézte John...","id":"20210528_Ingyenesen_nezheto_a_magyar_Arany_Palma_dijas_animacios_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076a7291-02fa-4565-9665-a79f56c16f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d9aac-9e8f-4c02-8516-3f52694184dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ingyenesen_nezheto_a_magyar_Arany_Palma_dijas_animacios_film","timestamp":"2021. május. 28. 11:24","title":"Ingyenesen nézhető a magyar Arany Pálma-díjas animációs film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"Bank360","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlépte a 100 milliárd forintos határt a havi lakáshitel-folyósítások összege 2021. márciusban, összesen 104,72 milliárd forintot helyeztek ki a hitelintézetek a lakossági ügyfeleknek. Bár a volumen jelentős részét még mindig használt lakás vásárlására fordítják az igénylők, márciusban látványosan megugrott az új építésű lakásokra és a korszerűsítésre felvett kölcsönök aránya is.","shortLead":"Átlépte a 100 milliárd forintos határt a havi lakáshitel-folyósítások összege 2021. márciusban, összesen 104,72...","id":"20210528_lakashitel_marcius_osszesites_jelzaloghitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81573548-7351-42f2-adc5-c036363e5581","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210528_lakashitel_marcius_osszesites_jelzaloghitel","timestamp":"2021. május. 28. 07:23","title":"Rekordösszegű lakáshitelt vettek fel a magyarok márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst étkészlete, hűtőszekrény és hátul egy hatalmas napernyő található. A luxuskabrió tervezése és legyártása 4 évet vett igénybe.","shortLead":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst...","id":"20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0f126c-5b5e-45bb-9d83-42447060ad7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","timestamp":"2021. május. 28. 08:09","title":"Ez a Rolls-Royce lehet a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]