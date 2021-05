Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","shortLead":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","id":"20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82095ac-3bc2-4dbc-be30-35038bea802b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","timestamp":"2021. május. 29. 18:25","title":"Kína elindította első teherűrhajóját az épülő űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként viselkedett.\r

\r

","shortLead":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként...","id":"20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7f89f-ce98-4191-89aa-9a954e3d383a","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","timestamp":"2021. május. 29. 19:41","title":"Tasnádi Péter: Korai az örömük azoknak, akik nem kedvelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","shortLead":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","id":"20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a123b04-bde0-4177-b019-df1df1eb32dc","keywords":null,"link":"/sport/20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","timestamp":"2021. május. 29. 20:07","title":"Kabátja miatt zártak ki egy magyar sportlövőt az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","shortLead":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","id":"20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde46da4-f408-4bc7-8e88-fd254103765d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","timestamp":"2021. május. 29. 13:14","title":"Rendőrök követték Czeglédy Csabát nem létező rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5157be31-48e2-402a-96c0-e33944a5c9f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megy a találgatás Londonban, mi lehet az oka a brit-magyar csúcstalálkozónak. Vannak, akik különösen az időzítést találják furcsának - olvasható a BBC hírelemzésében. ","shortLead":"Megy a találgatás Londonban, mi lehet az oka a brit-magyar csúcstalálkozónak. Vannak, akik különösen az időzítést...","id":"20210529_BBC_Boris_Johnson_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5157be31-48e2-402a-96c0-e33944a5c9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8332675-44d8-4eb9-994c-d29afe5d5d9d","keywords":null,"link":"/360/20210529_BBC_Boris_Johnson_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 29. 09:00","title":"BBC: Sokan vakarják a fejüket, miért is fogadta Boris Johnson Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között.","shortLead":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak...","id":"20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2abe6a-1868-441a-8420-8951cdc35d2c","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","timestamp":"2021. május. 29. 21:34","title":"Moldovába is szabadon utazhatnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5258a-207e-4db7-b361-0e6d628cc70e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csúnya szakítás vezetett egy gyűrűkre és egyéb esküvői kellékekre szakosodott online aukciós szolgáltató létrehozásához, amely már dollármilliárdos forgalmat bonyolít évente.","shortLead":"Csúnya szakítás vezetett egy gyűrűkre és egyéb esküvői kellékekre szakosodott online aukciós szolgáltató...","id":"202121_briliansotlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac5258a-207e-4db7-b361-0e6d628cc70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f9bf17-4d5e-4ca2-81c0-a496d6f7dd2e","keywords":null,"link":"/360/202121_briliansotlet","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Briliánsötlet: így lesz egy összetört szívből bombaüzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]