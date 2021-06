Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal jelzett, arctalan figura David Hammons 1969-es, cím nélküli testlenyomata. Rejtőzködő negatív önarckép: az Untitled egyszerre rajz és nyomat, amely a test tünékenységét és jelenlétét, körvonalait és alaktalanságát mutatja meg.","shortLead":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal...","id":"20210610_A_test_ha_fekete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c53dc8-fa96-4d8c-afd7-5548843d3b82","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210610_A_test_ha_fekete","timestamp":"2021. június. 10. 12:43","title":"A test, ha fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-variánsok gyorsabb terjedésének lehetőségére figyelmeztet a szervezet.","shortLead":"A koronavírus-variánsok gyorsabb terjedésének lehetőségére figyelmeztet a szervezet.","id":"20210611_foci_eb_maszkviseles_koronavirus_jarvany_ecdc_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a68eee-c9fd-409a-ba1c-3e5b262199ef","keywords":null,"link":"/sport/20210611_foci_eb_maszkviseles_koronavirus_jarvany_ecdc_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 05:49","title":"Legyen maszk a drukkereken, ahol sokakat beengednek a stadionba – kéri az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt hangsúlyozta Jens Stoltenberg főtitkár, aki néhány nappal a NATO-csúcs előtt nyilatkozott az olasz La Repubblica című lapnak.","shortLead":"Ezt hangsúlyozta Jens Stoltenberg főtitkár, aki néhány nappal a NATO-csúcs előtt nyilatkozott az olasz La Repubblica...","id":"20210610_A_NATO_szerint_egyre_komolyabb_kihivast_jelent_Kina_es_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d366a2-4fa6-413d-b50c-25ce4d33c619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_A_NATO_szerint_egyre_komolyabb_kihivast_jelent_Kina_es_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 10. 13:49","title":"A NATO szerint egyre komolyabb kihívást jelent Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644ba757-5bfe-4e5f-bd48-fbb39c49c337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már gyártósorra küldte az Isocell JN1 nevű új szenzorát, amelyen olyan kicsik a pixelek, hogy azzal új iparági rekordot állított fel.","shortLead":"A Samsung már gyártósorra küldte az Isocell JN1 nevű új szenzorát, amelyen olyan kicsik a pixelek, hogy azzal új...","id":"20210610_samsung_isocell_jn1_mobilkamera_szenzora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644ba757-5bfe-4e5f-bd48-fbb39c49c337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbed1a8-ae76-4456-b7eb-1b1356f19548","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_samsung_isocell_jn1_mobilkamera_szenzora","timestamp":"2021. június. 10. 17:30","title":"Rekordot döntött a Samsung új mobilos kameraszenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0f9bd-d712-4b45-ba6e-c04f413868b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 74 éves színész fél évszázados pályafutása során olyan filmekben és sorozatokban játszott, mint a Hazárd megye lordjai, az Elnök emberei, az Állj, vagy lő a mamám vagy az Egyik kopó, másik eb.","shortLead":"A 74 éves színész fél évszázados pályafutása során olyan filmekben és sorozatokban játszott, mint a Hazárd megye...","id":"20210610_Meghalt_Blake_Lively_apja_a_szinten_szinesz_Ernie_Lively","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a0f9bd-d712-4b45-ba6e-c04f413868b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad9fed-21c1-4d02-bac4-fd2e252298dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Meghalt_Blake_Lively_apja_a_szinten_szinesz_Ernie_Lively","timestamp":"2021. június. 10. 16:45","title":"Meghalt Blake Lively apja, a szintén színész Ernie Lively","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük becsült vagyona között 35 milliárd forint a különbség.","shortLead":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük...","id":"20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1aa7b4-e965-4bbd-98a8-e073d4833a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","timestamp":"2021. június. 10. 06:00","title":"A tíz leggazdagabb magyarnak 2506 milliárd forintja van – kijött a top 100-as lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]