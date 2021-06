Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett eszközt.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett...","id":"20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfd266-eda3-410a-b763-29db59afffdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","timestamp":"2021. június. 12. 11:39","title":"Bemutatták, hogyan kapja le a drónokat az amerikaiak új elfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal az előtt, hogy a két politikus jövő szerdán először találkozik majd egymással Biden elnökké választása óta.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal...","id":"20210612_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b15b2b4-ae86-46ef-a9a6-2adbc9c75469","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_","timestamp":"2021. június. 12. 14:57","title":"Putyint nem zavarja, ha legyilkosozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen a fővárosban az utóbbi napokban nagyon megugrott az új koronavírusos fertőzések száma.\r

","shortLead":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen...","id":"20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e309179-cad2-49f2-ab01-371124f61751","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","timestamp":"2021. június. 12. 15:28","title":"Moszkvában munkaszüneti hetet rendeltek el a Covid-járvány bedurvulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","shortLead":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","id":"20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc51cb-deb1-449f-9197-f940e5406ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","timestamp":"2021. június. 13. 11:49","title":"Hollandia az ukránok ellen állíthatja helyre megtépázott tekintélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan lemond rektori tisztségéről Mocsai Lajos, de nem tűnik el. Az egyetem vagyonkezelő alapítványának lesz a kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Hamarosan lemond rektori tisztségéről Mocsai Lajos, de nem tűnik el. Az egyetem vagyonkezelő alapítványának lesz...","id":"20210613_Lemond_a_Testnevelesi_Egyetem_rektora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e605184-eadc-44a5-a22f-5a960486c9bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lemond_a_Testnevelesi_Egyetem_rektora","timestamp":"2021. június. 13. 10:25","title":"Lemond a Testnevelési Egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]