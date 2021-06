Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","shortLead":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","id":"20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4e6bcc-080d-4b20-bd53-ba1f9b0f42de","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Tamás Ervin: Előválasztás – ősszel a tavaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A KFOR állományát pedig beoltjuk koronavírus ellen.","shortLead":"A KFOR állományát pedig beoltjuk koronavírus ellen.","id":"20210614_nato_kfor_magyarorszag_oltas_lelegeztetogep_sziijarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e778a37-71ef-4f41-91da-5529d4d509a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_nato_kfor_magyarorszag_oltas_lelegeztetogep_sziijarto_peter","timestamp":"2021. június. 14. 07:00","title":"A NATO-n keresztül ajándékoz lélegeztetőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél felmutatása után.","shortLead":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi...","id":"20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cf1af-e077-46c9-9526-81953b7ee1aa","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:40","title":"Karszalag is kell a jegy mellé a belépéshez a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó forgalom. ","shortLead":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó...","id":"20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96f24b-045b-49a7-863b-60a3a0a2e6e8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","timestamp":"2021. június. 13. 19:52","title":"Kétszer egysávos út épülne Gyúrón, tiltakoznak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a663112-8d86-42bd-aa28-a385f1f62b34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen megújult NX immár akár zöld rendszámos kivitelben is kapható.","shortLead":"A teljesen megújult NX immár akár zöld rendszámos kivitelben is kapható.","id":"20210614_megerkezett_az_elso_plugin_hibrid_lexus_nx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a663112-8d86-42bd-aa28-a385f1f62b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1797d1ec-479c-4e51-a52c-f2cf3f881ff2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_megerkezett_az_elso_plugin_hibrid_lexus_nx","timestamp":"2021. június. 14. 07:59","title":"Megérkezett az első plugin hibrid Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket nevelő szülő az idén befizetett adójából. Ennek az a feltétele, hogy a kormány által hivatalosan vártnál jobban teljesítsen a gazdaság. De van erre esély? Meddig izgulhatnak a családok? ","shortLead":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket...","id":"20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbe8c7-c7ba-4bf7-b432-014d6f0b7bf1","keywords":null,"link":"/360/20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","timestamp":"2021. június. 14. 06:30","title":"A levegőbe beszélt Orbán az adóvisszatérítéssel, vagy a zsebében tudhatja pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljesen lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljesen lezárták. ","id":"20210613_Motoros_baleset_Eger_Noszvaj_utszakasz_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db1e146-a7cd-4539-a15b-c2c849be9133","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Motoros_baleset_Eger_Noszvaj_utszakasz_lezaras","timestamp":"2021. június. 13. 14:47","title":"Meghalt egy motoros, miután személyautóval ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg időszakok, de ugyanez megfigyelhető az óceánokban is. A nagy intenzitású tengeri hőhullámok gyakorisága 20-szorosára nőtt az iparosodás előtti időkhöz képest, amihez az ember okozta éghajlatváltozás jelentős mértékben hozzájárult – összegezte Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tényeket érthető formában közlő Másfélfok oldalon közzétett cikkében.","shortLead":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg...","id":"20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70defe2-e8f7-4a07-9701-102395d0f2c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 13. 10:03","title":"Meteorológus figyelmeztet: jönnek a pusztító hőhullámok, egyre gyakrabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]