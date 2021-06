Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","shortLead":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","id":"20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9ebc21-4367-40b1-866c-e741571e34e8","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","timestamp":"2021. június. 16. 12:55","title":"Híres filmrendező jelentett besúgóként Ruttkai Éváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","shortLead":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","id":"20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe83c3-2124-47aa-b9a1-f06c90fd9c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. június. 16. 09:50","title":"A hackerek már nukleáris fegyverbeszállítókat támadnak, az egyiktől nemrég adatokat loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia elnök a 2012-es elnökválasztási kampányának törvénytelen finanszírozása miatt bukhat óriásit.","shortLead":"A volt francia elnök a 2012-es elnökválasztási kampányának törvénytelen finanszírozása miatt bukhat óriásit.","id":"20210617_sarkozy_letoltendo_kampanyfinanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6f8b31-e5de-4d0a-8732-7d516b4fb2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_sarkozy_letoltendo_kampanyfinanszirozas","timestamp":"2021. június. 17. 21:55","title":"Letöltendőt kérnek Nicolas Sarkozyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","id":"20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60054744-fc26-4945-80b2-934c894a48e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","timestamp":"2021. június. 16. 07:06","title":"Itt a legújabb Porsche, ami egy igazi báránybőrbe bújt farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az alapanyagok ára és a munkaerőköltség is nagyot nőtt az építőiparban, és az év második felében is folytatódhat ez a trend.","shortLead":"Az alapanyagok ára és a munkaerőköltség is nagyot nőtt az építőiparban, és az év második felében is folytatódhat...","id":"20210616_epitesi_koltseg_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715bc6c4-dbac-4b53-bedc-694a697a4b1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210616_epitesi_koltseg_dragulas","timestamp":"2021. június. 16. 05:23","title":"Nincs vége az építési költségek drágulásának, 5-9 százalékos áremelkedés jöhet a második félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","shortLead":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","id":"20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f33e88-c061-41c5-aaab-63621ad86554","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","timestamp":"2021. június. 16. 08:05","title":"Több mint 500 elektromos rollert kell kihalászni a Rajnából Kölnnél, mert beledobálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]