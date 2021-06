Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is tölthessen fel képet.","shortLead":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is...","id":"20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441f671-ac5e-43c5-a3c8-341c3001bdac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","timestamp":"2021. június. 25. 09:50","title":"Új feltöltős funkciót tesztel az Instagram, a böngészős verzióban kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","shortLead":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","id":"20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368a7fe-1595-41c4-a65b-63fea99b87d0","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","timestamp":"2021. június. 24. 16:58","title":"Nápolyban futott egymással össze a NER kedvenc jachtja és magánrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például a Békemenet mögött álló CÖF-CÖKA felpörgetett gyurcsányozása: Civil Igazságtételi Bizottsággal és Őszödről szóló vándorkiállítással is készülnek.","shortLead":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például...","id":"20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f71068-a1d7-4943-a9d3-3e00c6ef57f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","timestamp":"2021. június. 25. 13:16","title":"Felvonulók kérték, fideszesek promózzák az újabb Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352950b-8478-453b-a322-1893232f94f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hónapokon át kutakodtunk, számoltunk, információt gyűjtöttünk, még repülőről is körbenéztünk, hogy kiderítsük, mi történik Hatvanpusztán, az Orbán-család hatalmas felcsúti birtokán.","shortLead":"Hónapokon át kutakodtunk, számoltunk, információt gyűjtöttünk, még repülőről is körbenéztünk, hogy kiderítsük, mi...","id":"20210624_Jon_Orbanek_Hatvanpusztajanak_multja_es_hihetetlen_atalakulasa_videon__az_elso_kepsorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352950b-8478-453b-a322-1893232f94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a4102f-84e7-42b0-83f8-c6a8b1114f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Jon_Orbanek_Hatvanpusztajanak_multja_es_hihetetlen_atalakulasa_videon__az_elso_kepsorok","timestamp":"2021. június. 24. 13:30","title":"Jön: Orbánék Hatvanpusztájának múltja és hihetetlen átalakulása videón – az első képsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az északi parton nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár az új építésű ingatlanoknál.","shortLead":"Az északi parton nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár az új építésű ingatlanoknál.","id":"20210625_Balaton_deli_part_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55554518-9661-45e9-9e52-18949fa3c9cd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_Balaton_deli_part_ingatlan","timestamp":"2021. június. 25. 10:16","title":"Már a Balaton déli partján is nehéz 40 millió forint alatt élhető ingatlant találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata egyszerre bírta a világ legjobb játékosai és a haszonszerző politikusok nyomását is, egyik alatt sem rogyott össze. Képeken mutatjuk meg az utat, aminek megtételére még sokáig emlékezhetünk.","shortLead":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata...","id":"20210624_Euro_2020_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf4e089-0a0d-4b88-9dea-6e7bebc32ea9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210624_Euro_2020_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Az Európa-bajnokságot nem, de a szívünket megnyerte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115ee58c-894d-4d5a-b8c5-bbea407365ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német törvényhozók olyan változtatásokat hagytak jóvá, amelyek megkönnyítik a náci üldöztetés elől menekülők leszármazottainak az állampolgárság megszerzését - írja a BBC.","shortLead":"A német törvényhozók olyan változtatásokat hagytak jóvá, amelyek megkönnyítik a náci üldöztetés elől menekülők...","id":"20210626_Konnyebben_nemet_allampolgarsaghoz_juthatnak_azok_akiknek_az_oseit_a_nacik_eluldoztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=115ee58c-894d-4d5a-b8c5-bbea407365ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4956f53-56a6-4929-b979-ca3ac3da94f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Konnyebben_nemet_allampolgarsaghoz_juthatnak_azok_akiknek_az_oseit_a_nacik_eluldoztek","timestamp":"2021. június. 26. 09:55","title":"Könnyebben német állampolgársághoz juthatnak azok, akiknek az őseit a nácik elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","shortLead":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","id":"20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f814314-235f-4447-8970-1a9749509204","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","timestamp":"2021. június. 24. 15:29","title":"Bálamadzag kötötte gúzsba a gólyafiókákat Akasztón, a természetvédelmi őrök mentették meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]