[{"available":true,"c_guid":"1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét az öt éve ott történt fegyveres mészárlás 49 halálos áldozatának emlékére, és felszólította a kongresszust, hogy hozzon az LMBTQ-közösség jogait határozottan védelmező törvényeket - írja az MTI.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét...","id":"20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008fccd-2f01-4aea-8974-47cfb752dd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","timestamp":"2021. június. 26. 08:20","title":"Biden nemzeti emlékhellyé nyilvánította a megtámadott orlandói melegbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap és a hvg360 számolt be. A miniszter a sport és politika összefonódásáról, a vagyonnyilatkozatokról és a Velencei-tóról is beszélt a kormányinfón a hvg.hu kérdéseire válaszolva.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap...","id":"20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcf472-05ae-4098-adfb-190e8c37ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","timestamp":"2021. június. 24. 14:35","title":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt a milliárdos hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Amit az öltözőben nem lehet megtanulni, azt talán nem is érdemes” – idézi Orbán Viktort a Győzelmi kényszer című könyv szerzője. Rényi Pál Dániel a fociért bolonduló kormányfő pályarajzában egyebek mellett felfedi, milyen személyes tragédiát okozhat egy lapos csűd.","shortLead":"„Amit az öltözőben nem lehet megtanulni, azt talán nem is érdemes” – idézi Orbán Viktort a Győzelmi kényszer című könyv...","id":"202125__felcsuttol_felcsutig__hatalmi_eszkoz__tobzodo_giccs__mezonyfoleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d51de-8c48-455e-8958-41c9a4f1b8ff","keywords":null,"link":"/360/202125__felcsuttol_felcsutig__hatalmi_eszkoz__tobzodo_giccs__mezonyfoleny","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Orbán Viktor pályaképe valójában egy gigantikus futballhasonlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","shortLead":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","id":"20210624_miami_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eadafe-6644-4f05-9e10-75b49c538b95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_halalos_aldozat","timestamp":"2021. június. 24. 18:33","title":"Legalább egy halálos áldozata van a miami épület összeomlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kedvezmény a munkáltatói közterhekre és a postai közreműködéshez szükséges eszközbeszerzésre vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény a munkáltatói közterhekre és a postai közreműködéshez szükséges eszközbeszerzésre vonatkozik.","id":"20210625_tamogatast_postai_szolgaltatas_falusi_kisbolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dae5e7-f519-44b5-aa49-af7ad559744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_tamogatast_postai_szolgaltatas_falusi_kisbolt","timestamp":"2021. június. 25. 08:51","title":"Dupla támogatást kapnak a postai szolgáltatást is vállaló falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dave Smith többször állt a halál küszöbén, a családjától is elbúcsúzott, ám egy kezelés végül meggyógyította.","shortLead":"Dave Smith többször állt a halál küszöbén, a családjától is elbúcsúzott, ám egy kezelés végül meggyógyította.","id":"20210624_koronavirus_korhaz_fertozes_immunhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f0cfb4-7f17-4cfd-8b18-665433d1a373","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_koronavirus_korhaz_fertozes_immunhiany","timestamp":"2021. június. 24. 13:03","title":"Egy idős brit férfi 305 napon át volt koronavírusos, többször kórházba került, de túltélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","shortLead":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","id":"20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae84ba-c1ae-4cf3-91d4-2a7059ed0097","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","timestamp":"2021. június. 24. 21:44","title":"Közel 29 fokosra melegedett a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","shortLead":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","id":"20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6233bc4a-92f5-480f-bbf6-000757d5eb2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","timestamp":"2021. június. 25. 17:45","title":"Már négy halottja van a floridai házomlásnak, 159 lakó eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]