[{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európa Bajnokság remek lehetőség lett volna a budapesti turizmus újraindítására a járvány után, de végül sokkal kevesebben és nehezebben jutottak el a magyar fővárosba, mint amire számítottak - mondta a Fülkében Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. ","shortLead":"Az Európa Bajnokság remek lehetőség lett volna a budapesti turizmus újraindítására a járvány után, de végül sokkal...","id":"20210626_Fulke_Az_EB_egy_oriasi_kihagyott_ziccer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd93abd-9d53-4596-8088-089b3ffe2834","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Fulke_Az_EB_egy_oriasi_kihagyott_ziccer","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Fülke: Az Eb egy óriási kihagyott ziccer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a37966-0530-4789-9b3a-851315cd0d75","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az idei esemény címe Fordulópont, a pandémia utáni újranyitás jegyében rendezik. Országszerte több mint háromszáz intézményben mintegy kétezer programmal várják az érdeklődőket.","shortLead":"Az idei esemény címe Fordulópont, a pandémia utáni újranyitás jegyében rendezik. Országszerte több mint háromszáz...","id":"20210626_Elkezdodott_a_19_Muzeumok_ejszakaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a37966-0530-4789-9b3a-851315cd0d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490cac8-e964-419d-9e71-a08d9edf519e","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Elkezdodott_a_19_Muzeumok_ejszakaja","timestamp":"2021. június. 26. 15:56","title":"Elkezdődött a 19. Múzeumok éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását.","shortLead":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti...","id":"20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4a820-14fd-4cb8-bf4c-c65f056e7ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. június. 26. 10:21","title":"Ritka esetben szívgyulladást okozhat a Pfizer és a Moderna vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d15a9fa-b109-4cd2-a2bc-b718f1738088","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eleinte betegségnek tartották, és még ma is sokan káros, de legalábbis haszontalan elfoglaltságnak gondolják a nosztalgiázást. A tudomány egyre kevésbé ért egyet ezzel.","shortLead":"Eleinte betegségnek tartották, és még ma is sokan káros, de legalábbis haszontalan elfoglaltságnak gondolják...","id":"202125__hasznos_nosztalgia__onertekeles__ujrakeretezes__a_lelek_immunrendszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d15a9fa-b109-4cd2-a2bc-b718f1738088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844ef3e5-30f6-4863-bed2-2055b0d7fb48","keywords":null,"link":"/360/202125__hasznos_nosztalgia__onertekeles__ujrakeretezes__a_lelek_immunrendszere","timestamp":"2021. június. 26. 13:40","title":"Halálos betegségnek tartották, ma már ajánlott gyógyír a nosztalgiázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ada61a-d58b-410d-9879-b2a3f420a34c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak négynapos volt a fesztivál. ","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak négynapos volt a fesztivál. ","id":"20210626_Iden_ujra_egyhetes_lesz_a_KaposFest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ada61a-d58b-410d-9879-b2a3f420a34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960ec4c-4847-40c0-8da8-c8727fd38bda","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Iden_ujra_egyhetes_lesz_a_KaposFest","timestamp":"2021. június. 26. 16:14","title":"Idén újra egyhetes lesz a KaposFest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]