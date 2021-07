Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Reggel fél ötkor történt a baleset Balatonőszödnél.","shortLead":"Reggel fél ötkor történt a baleset Balatonőszödnél.","id":"20210702_Gazolas_vonatok_Balatonszemes_es_Balatonszarszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb56def-2e91-488d-9af8-29dbf1e5201e","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Gazolas_vonatok_Balatonszemes_es_Balatonszarszo","timestamp":"2021. július. 02. 07:39","title":"Gázolás miatt nem járnak a vonatok Balatonszemes és Balatonszárszó között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1900bb89-cceb-45e7-b7c0-cdc282e9a6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan nő a globális műanyagkibocsátás, ezért nagy szükség van a gondolkodásmód megváltoztatására.","shortLead":"Folyamatosan nő a globális műanyagkibocsátás, ezért nagy szükség van a gondolkodásmód megváltoztatására.","id":"20210702_muanyag_szemet_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1900bb89-cceb-45e7-b7c0-cdc282e9a6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009089a6-a98d-40ab-bf41-f77cde902866","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_muanyag_szemet_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2021. július. 02. 19:03","title":"Drasztikusan csökkenteni kell a műanyagszemét mennyiségét a tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós üldözésnek defekt vetett véget, de a sofőr nem tett le arról, hogy elmeneküljön. ","shortLead":"Az autós üldözésnek defekt vetett véget, de a sofőr nem tett le arról, hogy elmeneküljön. ","id":"20210702_uldozes_menekulo_ittas_sofor_felmaszott_egy_hazra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8084bd-ac25-417f-a9ab-f60a26c8e1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_uldozes_menekulo_ittas_sofor_felmaszott_egy_hazra","timestamp":"2021. július. 02. 16:59","title":"Egy ház tetejéig üldöztek a rendőrök egy ittas sofőrt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eladott vakcinák már Szlovákián kívül vannak.","shortLead":"Az eladott vakcinák már Szlovákián kívül vannak.","id":"20210702_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_visszavasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94d04-ca60-4606-aa10-845046baec60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_visszavasarlas","timestamp":"2021. július. 02. 21:22","title":"Az oroszok visszavásároltak 160 ezer adag Szputnyik V vakcinát Szlovákiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt csütörtökön azt mondta, egy keresztény párt elnökeként nem tudja támogatni a bűnös homoszexuális életmódot. Ennek nyomán megkerestük Beer Miklós egykori váci püspököt, aki szerint az egyház egyre megértőbb a témában, de az LMBTQ-közösségnek tisztában kell lennie azzal, hogy nincsenek ugyanolyan lehetőségeik a családalapításhoz. Ettől függetlenül kártékonynak tartja, ha politikusok kisajátítják a vallást a döntéseikhez, a hívőket pedig arra ösztönzi, éljenek olyan példamutató életet, amely visszacsalogatja az embereket a hithez.","shortLead":"Semjén Zsolt csütörtökön azt mondta, egy keresztény párt elnökeként nem tudja támogatni a bűnös homoszexuális...","id":"20210703_Beer_Miklos_lmbtq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc39583-5470-4f01-a413-0350138ff5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Beer_Miklos_lmbtq","timestamp":"2021. július. 03. 14:15","title":"Beer Miklós: Nem szerencsés az, amikor politikusok illetéktelenül a kereszténységre hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308caa6-ea68-4ea4-b2ba-1f6556aee0f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A folyó középső részén szerdától esténként már ezres nagyságrendben rajzottak a kérészek, a Hortobágyi Nemzeti Park ötleteket is ad ahhoz, hol érdemes megfigyelni a különleges látványt.","shortLead":"A folyó középső részén szerdától esténként már ezres nagyságrendben rajzottak a kérészek, a Hortobágyi Nemzeti Park...","id":"20210703_tiszaviragzas_kereszek_tiszato_zahony_tivadar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e308caa6-ea68-4ea4-b2ba-1f6556aee0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baed07d-d458-4440-997c-3653c0aad414","keywords":null,"link":"/zhvg/20210703_tiszaviragzas_kereszek_tiszato_zahony_tivadar","timestamp":"2021. július. 03. 10:40","title":"Már nagyban virágzik a Tisza, látta? Itt van pár tipp, hol érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három autó karambolozott, csak a külső sáv járható az M1-esen a herceghalmi csomópont után.","shortLead":"Három autó karambolozott, csak a külső sáv járható az M1-esen a herceghalmi csomópont után.","id":"20210702_torlodas_M0s_deli_szektor_M1es_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071df36-ea22-463f-b0ff-2aaec9564da4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_torlodas_M0s_deli_szektor_M1es_autopalya","timestamp":"2021. július. 02. 08:46","title":"Araszolnak az autók az M0-s déli szektorában és az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]