Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és csomagolja össze nekünk a zsákot. ","shortLead":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és...","id":"20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04965698-38e2-4091-bf47-475e2f6b3b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Szórjatok a köpcösnek – teszten az otthoni okoskuka, amelynek igenis lehet értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A természet adott fricskát a kormánynak.","shortLead":"A természet adott fricskát a kormánynak.","id":"20210702_szivarvany_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a7928-9f54-4d4d-b043-ebc2f5248461","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szivarvany_parlament","timestamp":"2021. július. 02. 20:12","title":"Szivárvány provokált a Parlament fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sportnak semmi köze a politikához, a politikának pedig semmi köze a sporthoz. Nos, ez volt az a tétel, amelyet hangosan és látványosan megcáfolt a június, amikor is egymásba ért a labdarúgó-Európa-bajnokság és a Pride, az egészre pedig rávetette magát a politika. Ez volt a hónap az Élet + Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"A sportnak semmi köze a politikához, a politikának pedig semmi köze a sporthoz. Nos, ez volt az a tétel, amelyet...","id":"20210704_szivarvanyhaboru_junius_kult_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5766ea-feb7-4d52-b215-dfc2eb900e5a","keywords":null,"link":"/elet/20210704_szivarvanyhaboru_junius_kult_osszefoglalo","timestamp":"2021. július. 04. 18:00","title":"Szivárványháborúval robbant be a nyár, de a NER-szerelem virágzik a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten. A sakkban viszont nem ismer kegyelmet.","shortLead":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten...","id":"20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68ba5d-d944-4f50-b30d-f7431af29746","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","timestamp":"2021. július. 03. 17:10","title":"„A legjobb, hogy bánthatod az ellenfeled” – Így látja a sakkot a világ legfiatalabb nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b029ea1d-8a06-49ae-b76d-31e10c3c2e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofiltörvényről, Orbán Viktor keleti vonzódásáról és az ellenzéki összefogásról is beszélt az amerikai hírtelevíziónak az ellenzéki politikus.\r

","shortLead":"A pedofiltörvényről, Orbán Viktor keleti vonzódásáról és az ellenzéki összefogásról is beszélt az amerikai...","id":"20210703_dobrev_klara_cnn_pedofiltorveny_homofobia_orban_viktor_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b029ea1d-8a06-49ae-b76d-31e10c3c2e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dfd47b-ba05-4515-b7e8-c8a62d62b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_dobrev_klara_cnn_pedofiltorveny_homofobia_orban_viktor_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. július. 03. 09:09","title":"Dobrev Klára a CNN-nek: Orbán a gyűlölettel tereli el a figyelmet silány politikai teljesítményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","shortLead":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","id":"20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00b25b7-a0d9-4998-89a0-169fd6cba8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","timestamp":"2021. július. 03. 18:01","title":"Horvátországban csak védettségivel lehet majd plázázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad64c25-fcdd-44e4-8a30-0f56870f7b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bardóczi Sándor szerint a vírushelyzet után tömegével ömlenek az emberek a közparkokba és ezzel nincs baj, de a tömegrendezvények nagyon gyorsan milliós károkat okozhatnak a városi zöldben. A legelésző juhnyájak ötletét szerinte félreértették, de ettől még komolyan gondolja. ","shortLead":"Bardóczi Sándor szerint a vírushelyzet után tömegével ömlenek az emberek a közparkokba és ezzel nincs baj, de...","id":"20210703_Fulke_Vigalmi_negyedet_csinalnak_a_Varosligetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ad64c25-fcdd-44e4-8a30-0f56870f7b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5320d9d1-5cb0-4ad0-b658-f7e9d07773be","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Fulke_Vigalmi_negyedet_csinalnak_a_Varosligetbol","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"Budapest főtájépítésze: \"Vigalmi negyedet csinálnak a Városligetből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]