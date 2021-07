Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","shortLead":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","id":"20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e7a7f9-3a0b-4f8f-9463-469f96d2c813","keywords":null,"link":"/zhvg/20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","timestamp":"2021. július. 05. 14:46","title":"Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","shortLead":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","id":"20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144400ef-6033-499c-b5f9-4b0f261320e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","timestamp":"2021. július. 05. 05:14","title":"Pár év és a furgonok, pickupok is zöldek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem lesz tőle senki se jobb szülő, mint ahogy nélküle se rosszabb - írja Apapara című könyvében Szél Dávid gyakorló pszichológus. Részlet.","shortLead":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem...","id":"20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727c3e9-1886-4021-8e9c-f78f3546b076","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","timestamp":"2021. július. 04. 19:15","title":"Hogyan szeressük a gyerekünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg, Norvégiában buszsofőrként is dolgozott.","shortLead":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg...","id":"20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac64a-09e1-4e5b-a6d7-27141c6afc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","timestamp":"2021. július. 05. 12:44","title":"Meghalt a szinkronszínész-buszsofőr, Garamszegi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","id":"20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c5f37a-341d-46f3-838e-152564aacf76","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","timestamp":"2021. július. 04. 17:16","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]