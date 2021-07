Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","shortLead":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","id":"20210705_spinazzola_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71539f4-356d-40ac-9a13-4954b7222898","keywords":null,"link":"/sport/20210705_spinazzola_mutet","timestamp":"2021. július. 05. 20:42","title":"Megműtötték Spinazzolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért a KSH, csak akkor tűnik szépnek a szám, ha az egy évvel korábban, az első hullám alatti lezárások idején mért adatokhoz viszonyítunk.","shortLead":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért...","id":"20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b257ef-a742-4e15-bc92-90ab0bf66d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","timestamp":"2021. július. 06. 09:05","title":"Nem rohamozták meg a boltokat az újranyitás után, tovább gyengélkedik a magyar kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","id":"20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a03af9-cedb-4836-8ea5-f066ba1989a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 05. 06:10","title":"Börtönbővítésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kombájnos hívta a mentőket a pilótához.-","shortLead":"A kombájnos hívta a mentőket a pilótához.-","id":"20210704_Egy_kombajn_tetejen_pattant_meg_az_Apostag_mellett_lezuhant_vitorlazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31250fb-b331-496c-bf11-65d2206b079b","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Egy_kombajn_tetejen_pattant_meg_az_Apostag_mellett_lezuhant_vitorlazo","timestamp":"2021. július. 04. 18:18","title":"Kombájn tetején pattant meg az Apostag mellett lezuhant vitorlázó gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","shortLead":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","id":"20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079938-d6a9-48bf-ba50-797e1369a1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","timestamp":"2021. július. 04. 21:58","title":"Kórházba került a koronavírusos luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra, írja a német lap vendégszerzője.","shortLead":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra, írja a német lap vendégszerzője.","id":"20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cbdcaf-6931-4090-a676-6bb02331f77f","keywords":null,"link":"/360/20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","timestamp":"2021. július. 06. 07:30","title":"Frankfurter Rundschau: Szégyenbillog Orbánnak, hogy a sajtószabadság ellensége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt, amit órában hoztak, el lehet érni rövidebb munkaidővel is, miközben az emberek jobban érzik magukat.\r

\r

","shortLead":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt...","id":"20210706_negynapos_munkahet_izland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e7e349-6ba7-41b7-9c5c-9061986149e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_negynapos_munkahet_izland","timestamp":"2021. július. 06. 05:44","title":"Izlandon kipróbálták a négynapos munkahetet, teljes siker a kísérlet eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]