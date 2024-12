Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","shortLead":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","id":"20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"63c4a978-7cf4-4d5d-add7-c594d4db2535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","timestamp":"2024. december. 20. 21:39","title":"Az EU-t sújtó vámokat lebegtetett be Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9c8dac-4f05-44a7-893a-683d7ea1fca8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő szívesen adja elő, hogy diplomáciai közvetítő Oroszország és Ukrajna között, ám a két napja tartott EU-csúcson bebizonyította, hogy a szerep nem több politikai PR-akciónál. Így értékeli a brüsszeli tudósító, Oliver Grimm, aki azt is megjegyzi, hogy a politikus a háború kezdete óta nem lankad: folyamatosan a béke szükségességét hangoztatja.","shortLead":"A magyar kormányfő szívesen adja elő, hogy diplomáciai közvetítő Oroszország és Ukrajna között, ám a két napja tartott...","id":"20241221_Die-Presse-Orban-beketeremto-eu-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9c8dac-4f05-44a7-893a-683d7ea1fca8.jpg","index":0,"item":"367245dc-d08c-41c2-a26c-56413677431a","keywords":null,"link":"/360/20241221_Die-Presse-Orban-beketeremto-eu-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2024. december. 21. 08:59","title":"Die Presse-kommentár: Orbán, a gyengécske béketeremtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva a kiadók és a bankok felé. A központi cég most zárult felszámolásából azonban egy fillér sem jut nekik, a rendőrség pedig a minap lezárta a sikkasztás miatt indult nyomozást. ","shortLead":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva...","id":"20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051.jpg","index":0,"item":"c32577e5-8f08-45d9-9714-c3cd43bba227","keywords":null,"link":"/360/20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","timestamp":"2024. december. 21. 07:00","title":"Elúszott könyves milliárdok: végleg hoppon maradtak az Alexandra hitelezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8084477-0f86-46e5-844a-1539928cff5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy részük eddig is a MÁV-csoportban töltött be vezető tisztségeket.","shortLead":"Nagy részük eddig is a MÁV-csoportban töltött be vezető tisztségeket.","id":"20241220_mav-atalakitas-uj-vezerigazgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8084477-0f86-46e5-844a-1539928cff5f.jpg","index":0,"item":"3614d413-20fb-4dd9-9cfc-1e756ccc9826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_mav-atalakitas-uj-vezerigazgatok","timestamp":"2024. december. 20. 17:24","title":"Átalakul a MÁV vezetése, új vezérigazgatókat neveztek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5","c_author":"Bartosz T. Wieliński","category":"360","description":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való szabadulással – írja Bartosz T. Wieliński, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. Vélemény.","shortLead":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való...","id":"20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5.jpg","index":0,"item":"9ef54f92-b9a1-4b4f-a8bb-2a3d6165e289","keywords":null,"link":"/360/20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","timestamp":"2024. december. 22. 11:54","title":"Vigye Orbán az összes korrupt lengyel politikust! - A Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ryan French napfizikus szerint ha a legutóbbi hatalmas napkitörés a Föld felé néző napfoltból indult volna ki, azt az áramhálózat is megérezte volna.","shortLead":"Ryan French napfizikus szerint ha a legutóbbi hatalmas napkitörés a Föld felé néző napfoltból indult volna ki, azt...","id":"20241220_napkitores-robbanas-napfolt-koronakidobodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7.jpg","index":0,"item":"777c4917-debb-40b7-9cc5-74453ec9b8a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_napkitores-robbanas-napfolt-koronakidobodas-video","timestamp":"2024. december. 20. 17:03","title":"Extrém ritka robbanás volt a Napon, óriási erővel lökődtek ki a részecskék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7d43f0-33cd-463f-b12c-226973d12ea1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autó két utasa még a tűzoltók érkezése előtt ki tudott szállni.","shortLead":"Az autó két utasa még a tűzoltók érkezése előtt ki tudott szállni.","id":"20241220_13-kerulet-munkagodorbe-zuhant-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c7d43f0-33cd-463f-b12c-226973d12ea1.jpg","index":0,"item":"d996a755-dee6-40d1-b282-251b568b42b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_13-kerulet-munkagodorbe-zuhant-auto","timestamp":"2024. december. 20. 14:20","title":"Öt méter mély munkagödörbe zuhant egy autó a XIII. kerületben, a tetején állt meg – videó a mentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc10c58a-899b-4fbf-974b-2711f0d05352","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A merénylettel gyanúsított ötvenéves orvos pontos motivációi egyelőre nem ismertek. A támadásban ketten meghaltak, az egyikük kisgyerek.","shortLead":"A merénylettel gyanúsított ötvenéves orvos pontos motivációi egyelőre nem ismertek. A támadásban ketten meghaltak...","id":"20241221_Magdeburg-karacsonyi-vasar-tamadas-halalos-aldozatok-serultek-szaud-arabiai-ferfi-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc10c58a-899b-4fbf-974b-2711f0d05352.jpg","index":0,"item":"62923a64-35b8-405d-9f81-43b90b01679b","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_Magdeburg-karacsonyi-vasar-tamadas-halalos-aldozatok-serultek-szaud-arabiai-ferfi-orizetbe-vettek","timestamp":"2024. december. 21. 09:14","title":"A magdeburgi támadó korábban a szaúd-arábiai menekültek üldözéséről posztolt, és bosszúval fenyegetőzhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]