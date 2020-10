Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország szerepét.","shortLead":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország...","id":"20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84225047-16e3-4a16-a47c-5157963a6614","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 20. 18:23","title":"Az örmény elnök szerint nem az oroszokat kell bevonni a hegyi-karabahi konfliktusba, hanem a törököket ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","shortLead":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","id":"20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca80e25f-319f-4267-9771-beaecba413e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","timestamp":"2020. október. 20. 06:55","title":"Kirúgták a Covid-szkeptikus orvost a gyöngyösi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy a jelentősége, mint idén. De egyáltalán hogyan és mikortól lehet beszerezni? Milyen típusai vannak? Ki adathatja be, és kinek kell vigyáznia? Milyen mellékhatásokat okozhat, és miért foglalt le belőle a kormány egy egész készletet? Cikkünkben a legfontosabb kérdésekre próbáltuk összegyűjteni a válaszokat. ","shortLead":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy...","id":"20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7faf3-6399-46a0-8117-d51024502720","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","timestamp":"2020. október. 20. 06:30","title":"Ma már mehet influenza elleni vakcináért – összeszedtük a tudnivalókat az oltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","shortLead":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","id":"20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e189ebc-9f72-4443-a31e-afba4cd70527","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","timestamp":"2020. október. 20. 20:41","title":"Novák Hunor szerint rosszul oltották be Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26740ff8-1f45-4f83-a285-43e0907b752a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City sztárja egy bedobás jogosságát vitatta, aközben érintette meg a partjelzőt. A szabályok szerint ezért lapot is kaphatott volna.\r

","shortLead":"A Manchester City sztárja egy bedobás jogosságát vitatta, aközben érintette meg a partjelzőt. A szabályok szerint ezért...","id":"20201019_asszisztens_premier_league_sergio_aguero_manchester_city","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26740ff8-1f45-4f83-a285-43e0907b752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfe3c4e-593e-44bf-8cb7-6eaac4032bf0","keywords":null,"link":"/sport/20201019_asszisztens_premier_league_sergio_aguero_manchester_city","timestamp":"2020. október. 19. 12:17","title":"Agüero lekezelően megragadta az asszisztensnő vállát, mégsem büntetik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését, a párt már arról adott ki közleményt, hogy a járványügyi kockázat miatt mégsem akar népszavazást.","shortLead":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését...","id":"20201019_dk_nepszavazas_nvb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c172c-2661-465c-b4ed-9e69530e5973","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_dk_nepszavazas_nvb","timestamp":"2020. október. 19. 18:22","title":"Kihátrált a DK a népszavazási kezdeményezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]