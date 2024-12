Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot – szemben az inuitokkal –, mert nem tudták a gyerekeiket megfelelően felkészíteni a rájuk váró életformára.","shortLead":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot...","id":"20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb.jpg","index":0,"item":"8fd4ff31-28ee-4b5e-a81a-8a3b81b9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","timestamp":"2024. december. 24. 08:03","title":"Összeomolhat a társadalom, ha nem a megfelelő játékot kapják ajándékba a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3d4aa1-dc18-44b6-a9a6-0f2cf428358d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Belénk kódolt párkeresési vágyunk, hogy megtaláljuk a másik felünket. De mire is kell nekünk a másik? Ha felfedezzük igazi énünket, a teljességet önmagunkban, nem lesz szükségünk arra, hogy netán ártó módon kapcsolódjunk.","shortLead":"Belénk kódolt párkeresési vágyunk, hogy megtaláljuk a másik felünket. De mire is kell nekünk a másik? Ha felfedezzük...","id":"20241224_Eljuk-meg-a-teljesseget-akkor-nem-hasznaljuk-ki-egymast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3d4aa1-dc18-44b6-a9a6-0f2cf428358d.jpg","index":0,"item":"fdf50014-18fc-44c0-a94b-82dadb3ee342","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241224_Eljuk-meg-a-teljesseget-akkor-nem-hasznaljuk-ki-egymast","timestamp":"2024. december. 24. 13:18","title":"Éljük meg a teljességet, akkor nem használjuk ki egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és nem kell előtte szégyenkezni, ilyenkor az emberek könnyebben megnyílnak. Nem is pusztán szerelmi ügyekben.","shortLead":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és...","id":"20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"842bd2c7-1fac-4032-9988-0292b5470a19","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","timestamp":"2024. december. 25. 15:45","title":"Egyszerűbb neki elmondani, mint egy pszichológusnak – a gépesített terapeuta esélyei és veszélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a8a7f-3ba7-43cf-99d9-9a54126b3e83","c_author":"Concorde Csoport","category":"brandcontent","description":"2025 első hónapjaiban alapvető változás következik be számos lakossági állampapír kamatozásában, erre pedig minden befektetési szolgáltató komoly lehetőségként tekint. A lakossági állampapírokról a legtöbbeknek az Államkincstárnál vezetett számlákon lévő kisebb megtakarítások jutnak eszébe, arra kevesebben gondolnak, hogy a megváltozó kamatfeltételeknek a privátbanki ügyfelek portfólióiban is lényeges következménye lehet. Erről kérdeztük Tabányi Mónikát, a Concorde privátbanki üzletágának igazgatóját.","shortLead":"2025 első hónapjaiban alapvető változás következik be számos lakossági állampapír kamatozásában, erre pedig minden...","id":"20241129_Lakossagi-allampapirok-privatbanki-szemszogbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0a8a7f-3ba7-43cf-99d9-9a54126b3e83.jpg","index":0,"item":"f83de66c-6c0d-49c2-b301-458a858b0509","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_Lakossagi-allampapirok-privatbanki-szemszogbol","timestamp":"2024. december. 25. 15:30","title":"Lakossági állampapírok privátbanki szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét, hogyan kelhetne át az Atlanti-óceánon.","shortLead":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét...","id":"20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d.jpg","index":0,"item":"3a3a9d32-130f-4fef-b82f-961e13376a91","keywords":null,"link":"/360/20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","timestamp":"2024. december. 24. 17:30","title":"Szeretettel Erdélyből – és a tengerről: Így lett hajóskapitány a kolozsvári magyartanárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737a72f6-4acf-4114-9798-f5fa2e03e7f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szeretnék, ha politikától mentesen vizsgálnák ki az újvidéki vasútállomáson történt tragédiát. ","shortLead":"Szeretnék, ha politikától mentesen vizsgálnák ki az újvidéki vasútállomáson történt tragédiát. ","id":"20241225_A-szerb-fougyeszhez-fordultak-segitsegert-a-tiltakozo-hallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/737a72f6-4acf-4114-9798-f5fa2e03e7f4.jpg","index":0,"item":"d533df38-af81-484d-bf9a-eb350cb2f7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_A-szerb-fougyeszhez-fordultak-segitsegert-a-tiltakozo-hallgatok","timestamp":"2024. december. 25. 16:09","title":"A szerb főügyészhez fordultak segítségért a tiltakozó hallgatók, több százan vonultak utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel, PC-vel, két SSD-vel. E különös összeállításon még Windows 10 is fut, és komoly haszna lehet irodai környezetben.","shortLead":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel...","id":"20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5.jpg","index":0,"item":"7ba2ded5-cc37-4137-81c9-317528da3206","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 25. 08:03","title":"Ilyen PC még nem volt, a Toshiba új számítógépében tényleg minden megvan egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]