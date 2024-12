Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke az iskolák, kórházak, gyermekotthonok és a MÁV helyzetével állította szembe a miniszterelnökhöz közel állók gyarapodását.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke az iskolák, kórházak, gyermekotthonok és a MÁV helyzetével állította szembe a miniszterelnökhöz...","id":"20241227_magyar-peter-meszaros-tiborcz-vagyon-duplazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc.jpg","index":0,"item":"3bb78994-22a5-4ede-a3c9-2a20c80bc27d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_magyar-peter-meszaros-tiborcz-vagyon-duplazas","timestamp":"2024. december. 27. 12:18","title":"Magyar Péter is reagált Mészáros és Tiborcz duplázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","shortLead":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","id":"20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b.jpg","index":0,"item":"1662f22e-2b8e-4608-8a0b-97815437670d","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","timestamp":"2024. december. 27. 17:11","title":"Ködösen indul majd a szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","shortLead":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","id":"20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd.jpg","index":0,"item":"aa69bbc3-ebc1-4d9b-89cb-b8a6f3085ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","timestamp":"2024. december. 26. 19:50","title":"Egymilliárd dollár fölé nőtt egy amerikai lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel lehet értékesíteni megannyi készüléket.","shortLead":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel...","id":"20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee.jpg","index":0,"item":"4aac3f16-9249-492a-b584-3258b46e5855","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 18:03","title":"Már szombaton életbe lép az EU-ban a változás, ami minden egyes mobilt, fülhallgatót és billentyűzetet érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e.jpg","index":0,"item":"e5687d9e-c614-4355-b3e9-9fad519ab852","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","timestamp":"2024. december. 27. 08:00","title":"Polyák Gábor: Az újságírás védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28eae6b-97fa-408f-ba4e-8552bd40c586","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier utat nyitott az előrehozott választásnak.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier utat nyitott az előrehozott választásnak.","id":"20241227_bundestag-feloszlatas-frank-walter-steinmeier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c28eae6b-97fa-408f-ba4e-8552bd40c586.jpg","index":0,"item":"19fe8c97-dcc4-493b-b5f9-b55beb791d06","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_bundestag-feloszlatas-frank-walter-steinmeier","timestamp":"2024. december. 27. 11:54","title":"Feloszlatta a törvényhozást a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]