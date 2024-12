A kifutópályának csapódott és kigyulladt a Jeju Air légitársaság Bangkokból Dél-Koreába tartó utasszállítója a dél-koreai Muan nemzetközi repülőtéren. A fedélzeten 175 utas és a hatfős személyzet tartózkodott és egyelőre csak két túlélőt találták meg a roncsok között, egy férfit és egy nőt, akik a személyzet tagjai voltak.

A két túlélő „közepes vagy súlyos” sérüléseket szenvedett sajtóinformációk szerint. A baleset helyi idő szerint reggel 9 órakor történt, a gép okozta tüzet pedig nagyjából háromnegyed órával később sikerült megfékezni.

Az első hírek szerint a balesetet az okozta, hogy a gép futóműve nem ereszkedett ki leszálláskor, más felvetések azonban úgy tartják, madárraj vagy a rossz időjárási viszonyok okozhatták a tragédiát. A gép 15 éve üzemel és még soha nem volt vele semmi baj – mondta el a fapados légitársaság egyik tisztviselője. A Szöultól 330 kilométerre található Muanban bekövetkezett tragédia a legtöbb áldozatot követelő légi baleset Dél-Korea történetében.

A balesetről felkerült egy videó, amelyen látható, hogy a gép hangos robajjal ütközik neki a repülőteret határoló falnak, majd kettétörik és lángolni kezd:

