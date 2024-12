Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot adott egy korrupcióval vádolt lengyel politikusnak.","shortLead":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot...","id":"20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879.jpg","index":0,"item":"f5287756-ea98-4e95-8698-c8c2bd54d92b","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","timestamp":"2024. december. 27. 14:02","title":"Az Európai Unió Bírósága elé állítanák a lengyelek Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államoknak adja ki Montenegró a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítóját, a kriptokirályként is ismert Do Kvont – közölte a balkáni ország igazságügyi minisztériuma pénteken.","shortLead":"Az Egyesült Államoknak adja ki Montenegró a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítóját, a kriptokirályként is ismert...","id":"20241227_Az-USA-nak-adja-ki-Montenegro-a-del-koreai-kriptokiralyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"f919ff1f-8182-4312-8e4d-16bb0c99a4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_Az-USA-nak-adja-ki-Montenegro-a-del-koreai-kriptokiralyt","timestamp":"2024. december. 27. 19:51","title":"Az USA-nak adja ki Montenegró a dél-koreai kriptokirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket a mezőgazdaság terén talált kiemelkedőnek a lap.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241228_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-mezogazdasag-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f.jpg","index":0,"item":"8fcff545-ec47-4580-96aa-5d7ebccbdf0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-mezogazdasag-elovilag","timestamp":"2024. december. 28. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kistermelőket segítő MI, metánevő mikrobák és a drón, ami önállóan trágyázza a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni...","id":"20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"c2977a9e-9f5b-48d7-8e80-8cc7b064438a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","timestamp":"2024. december. 28. 15:14","title":"Ferenc pápa: Ne csüggedjünk a háborúk miatt, mert a szeretet reménnyel tölti el a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa8e2b9-6d4d-4bda-9805-af5c07c35229","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"„Iparbiztonsági kockázatok a magyar akkumulátorgyártásban és az ezzel kapcsolatos kommunikáció” címmel átfogó elemzést tett közzé Éltető Andrea, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, amelyben a magyar akkumulátoriparral kapcsolatban rámutat az iparbiztonsági kihívásokra, a lakossági tájékoztatás hiányosságaira és a civilek elhallgattatására is.","shortLead":"„Iparbiztonsági kockázatok a magyar akkumulátorgyártásban és az ezzel kapcsolatos kommunikáció” címmel átfogó elemzést...","id":"20241227_elteto-andrea-tanulmany-akkugyar-iparbiztonsag-lakossagi-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa8e2b9-6d4d-4bda-9805-af5c07c35229.jpg","index":0,"item":"76781c53-d9cb-442f-87d0-f16927a554bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_elteto-andrea-tanulmany-akkugyar-iparbiztonsag-lakossagi-kommunikacio","timestamp":"2024. december. 27. 12:00","title":"Egy friss tanulmány példákkal bizonyítja, hogy terel, elhallgat és valótlanságokat állít a kormányzat és az akkugyárak is a kockázatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak. A savanyú íz általános megítélése negatív: „mintha citromba haraptál volna”, szól a mondás. Egy új vizsgálat viszont kiderítette, hogy ez egyáltalán nincs így, vannak, akik kifejezetten előnyben részesítik a „savanyúságokat”, és egyáltalán nincsenek kevesen.","shortLead":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak...","id":"20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52.jpg","index":0,"item":"23439200-33ad-4ad0-bce4-2e41238c2388","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","timestamp":"2024. december. 27. 18:03","title":"Nyolc emberenként van egy, aki valóban szereti a savanyú ízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözői történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a6eaf1-8583-47c4-9327-561c3bf3f0df","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241227_hvg-2024-Kronikaja-vilag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a6eaf1-8583-47c4-9327-561c3bf3f0df.jpg","index":0,"item":"2d334f6a-4846-4e32-9005-73f08c054427","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-2024-Kronikaja-vilag-2-resz","timestamp":"2024. december. 27. 12:00","title":"Anomáliák az időjárásban és a politikában, papírforma a fociban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]