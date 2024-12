Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f6be73a4-6d73-485f-8ef7-4bd6fe8db9d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lavrov szerint az Egyesült Államok arrogáns módon figyelmen kívül hagyta Oroszország és Kína figyelmeztetéseit.","shortLead":"Lavrov szerint az Egyesült Államok arrogáns módon figyelmen kívül hagyta Oroszország és Kína figyelmeztetéseit.","id":"20241229_Orosz-kulugyminiszter-Oroszorszag-elveti-a-rovid-es-kozepes-hatotavolsagu-raketak-telepitesere-javasolt-turelmi-idot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6be73a4-6d73-485f-8ef7-4bd6fe8db9d9.jpg","index":0,"item":"873b5932-bcfd-4030-909e-d93bf732ba62","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Orosz-kulugyminiszter-Oroszorszag-elveti-a-rovid-es-kozepes-hatotavolsagu-raketak-telepitesere-javasolt-turelmi-idot","timestamp":"2024. december. 29. 09:00","title":"Orosz külügyminiszter: Oroszország elveti a rövid és közepes hatótávolságú rakéták telepítésére javasolt türelmi időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","shortLead":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","id":"20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342.jpg","index":0,"item":"1a97b001-4a5d-4b7e-b3a5-7ecfa064ac03","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","timestamp":"2024. december. 29. 09:44","title":"Hajdú B. István a műtétjéről: Ismét életveszélyben voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy patinás budai villában.</strong>","shortLead":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b.jpg","index":0,"item":"d60efd7d-690d-44fc-9648-45f214924c70","keywords":null,"link":"/360/20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","timestamp":"2024. december. 27. 19:30","title":"Hasbeszélő: Majdnem elbagatellizált ebéd egy patinás budai villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","shortLead":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","id":"20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3.jpg","index":0,"item":"08687fbd-0f3d-43d0-8040-3796a9baae3a","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Moszkva beismerte: ökológiai katasztrófát okoz a két elsüllyedt tankermatuzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8227d1-8a11-46cf-a7bc-950910649359","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"A modern konyhák számtalan feldolgozott élelmiszerrel vannak tele, amik jól tárolhatók, egyszerű felhasználni őket, bármikor feldobnak egy ételt, vagy a semmiből adnak egy reggelit, vacsorát. Hogyan vették át az uralmat?","shortLead":"A modern konyhák számtalan feldolgozott élelmiszerrel vannak tele, amik jól tárolhatók, egyszerű felhasználni őket...","id":"20241227_feldolgozott-elelmiszer-kedvenceink-titkos-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8227d1-8a11-46cf-a7bc-950910649359.jpg","index":0,"item":"e1533f92-6d83-4097-a527-58d919a95988","keywords":null,"link":"/elet/20241227_feldolgozott-elelmiszer-kedvenceink-titkos-tortenete","timestamp":"2024. december. 27. 18:51","title":"Miért imádjuk a háztartási kekszet? És ha még Nutella is van rajta? Kedvenceink titkos története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették a töltőportokat. Amelyik készüléken nincs ilyen csatlakozó, azt nem lehet forgalomba hozni.","shortLead":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették...","id":"20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964.jpg","index":0,"item":"858871f2-f24c-45c3-a2fb-e1ca9c0434e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 08:03","title":"Mától ezeket nem lehet forgalomba hozni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: férfiszorongások a munkahelyünkön. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20241229_Elvitelre-ferj-ferfi-szorongas-munkahely-ferfiszorongas-sorozat-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"8f36c046-48f8-4f9a-a9a9-113faf2186c6","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Elvitelre-ferj-ferfi-szorongas-munkahely-ferfiszorongas-sorozat-podcast","timestamp":"2024. december. 29. 06:00","title":"Elvitelre #99: A férfiakat családapaként gyakran az nyomja előre, hogy mennyi pénzt kell hazahozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7cdbc2-6c95-49a1-88e2-d33c515566c0","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Svájci otthonában meghalt Ake Gustafson, a Tetra Pak kartondobozok feltalálója. A 101 évet élt svéd mérnök annyira elégedett volt az általa készített csomagolóanyaggal, hogy Chatel.st-Denis-i házát is ezzel szigetelte.","shortLead":"Svájci otthonában meghalt Ake Gustafson, a Tetra Pak kartondobozok feltalálója. A 101 évet élt svéd mérnök annyira...","id":"20241227_101-evesen-meghalt-a-Tetra-Pak-italoskartonok-feltalaloja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7cdbc2-6c95-49a1-88e2-d33c515566c0.jpg","index":0,"item":"5094c6fb-e0eb-4695-8140-1504cfd8652b","keywords":null,"link":"/elet/20241227_101-evesen-meghalt-a-Tetra-Pak-italoskartonok-feltalaloja","timestamp":"2024. december. 27. 21:05","title":"101 évesen meghalt a Tetra Pak italoskarton feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]