Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8808c30d-0f51-4dfc-a83b-ebe980c701f0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nagyüzemi állattenyésztésben a klímára leselkedő veszélyt látók helyettesítő proteinforrásként rovart, az illúzió és íz megtartására pedig laborban készült húst ajánlanak. Az előbbihez a húsevőknek gusztusuk, az utóbbira pénzük nincs.","shortLead":"A nagyüzemi állattenyésztésben a klímára leselkedő veszélyt látók helyettesítő proteinforrásként rovart, az illúzió és...","id":"20250101_fenntarthato-fejlodes-alternativ-feherjeforrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8808c30d-0f51-4dfc-a83b-ebe980c701f0.jpg","index":0,"item":"e9d09c49-c9e2-419c-af95-322057501ec8","keywords":null,"link":"/360/20250101_fenntarthato-fejlodes-alternativ-feherjeforrasok","timestamp":"2025. január. 01. 13:30","title":"Tücsök, bogár, laborhús – jönnek az alternatív fehérjeforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d12eed-5ac4-44b2-9f12-ea8889ea091f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egy speciális hatóanyagot tartalmazó krémen dolgoznak, ami nemcsak segít csökkenteni a bőrrák kialakulásának kockázatát, de a szervátültetett betegek életét is segíthet megmenteni.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egy speciális hatóanyagot tartalmazó krémen dolgoznak, ami nemcsak segít csökkenteni...","id":"20250102_borrak-elleni-krem-gyogyszer-hatoanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d12eed-5ac4-44b2-9f12-ea8889ea091f.jpg","index":0,"item":"1341a056-e056-4919-97a3-5f89fca3dc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_borrak-elleni-krem-gyogyszer-hatoanyag","timestamp":"2025. január. 02. 13:03","title":"Már tesztelik a bőrrák kezelésére való krémet, kiválthatja a műtétet és a sugárterápiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8.jpg","index":0,"item":"ca216872-4af2-4904-ab62-7c787fb57313","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","timestamp":"2025. január. 01. 14:38","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21bf584-a827-4081-b0d8-1d3817808196","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A fejlett világban az emberek a szükségleteiknél többet vásárolnak. Miért viselkednek így, és milyen következményei vannak a túlfogyasztásnak? – erről szól a Netflix dokumentumfilmje, amelyben jelentős szerepet kap a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A fejlett világban az emberek a szükségleteiknél többet vásárolnak. Miért viselkednek így, és milyen következményei...","id":"20250102_hvg-netflix-a-shopping-osszeeskuves-dokumentumfilm-tulfogyasztas-szemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a21bf584-a827-4081-b0d8-1d3817808196.jpg","index":0,"item":"80f59c90-82c1-4821-a8a2-66261e5a6e6d","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-netflix-a-shopping-osszeeskuves-dokumentumfilm-tulfogyasztas-szemet","timestamp":"2025. január. 02. 19:30","title":"Higgyünk MI-Sachának? Nem tesz jót a Netflix kreatív filmjének a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet a Belváros, képek.","shortLead":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet...","id":"20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f.jpg","index":0,"item":"c2eab584-02da-4c68-a0d3-1d3d3a46d799","keywords":null,"link":"/elet/20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 08:34","title":"Szelfik, tűzijáték, rendőrök és tömeg: fotókon az újévet ünneplő Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288952cd-5438-4294-8a9a-39283016b604","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Piros lámpa, zöld lámpa – ha rákeres a Google-ben a Squid Game című sorozatra, elindíthatja a sorozat eddigi két évadának első játékát. Vérengzés ugyan nincs, de nem árt gyorsnak lenni.","shortLead":"Piros lámpa, zöld lámpa – ha rákeres a Google-ben a Squid Game című sorozatra, elindíthatja a sorozat eddigi két...","id":"20250102_google-kereso-squid-game-nyerd-meg-az-eleted-minijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/288952cd-5438-4294-8a9a-39283016b604.jpg","index":0,"item":"478b141a-36b8-4bd8-a1cc-9cce0ef890dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_google-kereso-squid-game-nyerd-meg-az-eleted-minijatek","timestamp":"2025. január. 02. 17:03","title":"Írja be a Google-be, hogy Squid Game – ön is kipróbálhatja a sorozat vérfagyasztó játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]