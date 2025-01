Az FBI, az amerikai belbiztonsági minisztérium, valamint terrorelhárítási központ attól tart, hogy lesznek, akik leutánozzák majd annak a férfinak a módszerét, aki január elsején gázolásos merényletet hajtott végre New Orleansban.

Egy, a Reuters által idézett közlemény szerint hatóságok úgy vélik, sajnos amiatt, hogy autóhoz könnyű hozzájutni és semmilyen különösebb képességre, tudásra nincs szükség ahhoz, hogy valaki támadást hajtson végre egy járművel, ezért biztos vannak, akik követhetik a merénylettel gyanúsított Samszúd bin Dzsabbar példáját.

A Guardian szerint a közleményben arra is felhívják a rendfenntartó erők és a magánbiztonsági cégek munkatársait, hogy számos korábbi esetben fegyverek is voltak azoknál a támadóknál, akik a tömegbe hajtottak járműveikkel. Kiemelték azt is, hogy a 15 ember életét követelő merénylet 2001 óta a hetedik olyan támadás volt az Egyesült Államokban, amely valamilyen formában egy külföldi szélsőséges szervezethez köthető. Mint ismert, Samszúd bin Dzsabbar járművében fegyverek mellett a nyomozók megtalálták az Iszlám Állam zászlóját is.

A lap arról is ír, hogy az FBI és a belbiztonsági minisztérium már 2010-ben is kiadott egy feljegyzést az autós támadásokról, amelyben a fentiekhez hasonló szempontokat is megemlítettek, illetve, hogy három évvel később az al-Kaida egy angol nyelvű kiadványában is szerepelt gázolásos módszer.

A New Orleans-i merényletet megelőzően a legtöbb halálos áldozatot követelő autós támadás 2017-ben történt. Az akkor 29 éves Sayfullo Saipov egy kisteherautóval hajtott fel egy zsúfolt kerékpárútra a Hudson folyó mentén Manhattanben, a támadásban nyolcan veszítették életüket és tizenegyen megsérültek. Ezzel az esettel kapcsolatban is felmerült az Iszlám Állam neve.