[{"available":true,"c_guid":"9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat igencsak elszaporodott. A következmény: újra megjelent a területen egy madárfaj, amit egy évszázada nem láttak arrafelé.","shortLead":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat...","id":"20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56.jpg","index":0,"item":"95d36b67-3694-4387-8393-177650b7b355","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","timestamp":"2025. január. 05. 14:03","title":"Óriási természetvédelmi siker: 100 év után visszatértek a kihalás szélén álló viharfecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","shortLead":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","id":"20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759.jpg","index":0,"item":"6b599474-0092-45ba-b588-94f0ed88f2d0","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","timestamp":"2025. január. 06. 16:47","title":"Beperelték Nagy Ferót, mert a kutyája ráugrott valakire az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668c1c8-59b9-4415-a1ea-c265ba3438eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Markus Persson, a Minecraft megalkotója az X-en jelentette be, hogy jön a világ legkelendőbb játékának folytatása. Azt viszont már nem lehet majd Minecraftnak nevezni.","shortLead":"Markus Persson, a Minecraft megalkotója az X-en jelentette be, hogy jön a világ legkelendőbb játékának folytatása. Azt...","id":"20250106_minecraft-2-markus-persson-videojatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d668c1c8-59b9-4415-a1ea-c265ba3438eb.jpg","index":0,"item":"7d19f285-18eb-4fea-959f-aadd40654642","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_minecraft-2-markus-persson-videojatek","timestamp":"2025. január. 06. 11:03","title":"Jön a Minecraft 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak. Krishna Kumar Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot, és ebben Gattyán György az üzlettársa.","shortLead":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak...","id":"20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"0d64abc9-8df1-4a24-acfc-9fe4f28a69f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","timestamp":"2025. január. 05. 10:32","title":"Gattyán-üzlettárs ájurvédikus gyógyító kísérte el Orbán Viktort Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a063aa-0dc2-4816-abdb-3958698454c6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudják ugyanazt, mint a világ legjobb borászképző egyetemein, ezért jó értelemben vett öntudatot igyekeznek kialakítani szőlész-borász hallgatóikban – mondja Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának főigazgatója, aki szerint ők az egyik legnagyobb nyertesei a gödöllői központú MATE létrejöttének.","shortLead":"Tudják ugyanazt, mint a világ legjobb borászképző egyetemein, ezért jó értelemben vett öntudatot igyekeznek kialakítani...","id":"20250105_hvg-diploma-2025-mate-Nyitraine-Sardy-Diana","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59a063aa-0dc2-4816-abdb-3958698454c6.jpg","index":0,"item":"56cd8c8b-0df2-439b-8e68-85bde1cf5050","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-diploma-2025-mate-Nyitraine-Sardy-Diana","timestamp":"2025. január. 05. 08:15","title":"„A hallgató keze az őszi félévben legyen koszos a cefrétől, télen pedig kapjon ínhüvelygyulladást a sok metszéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá szükség, ha a szervezete megfelelően teszi a dolgát.","shortLead":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá...","id":"20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc.jpg","index":0,"item":"30b99f73-7fe6-4686-8733-856adee23b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","timestamp":"2025. január. 06. 08:03","title":"De miért folyik az orrunk a hidegben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A héten napközben akár 15 fok is lehet, de a hét végére ismét lehűlés érkezik.","shortLead":"Változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A héten napközben akár 15 fok is...","id":"20250105_idojaras-jelentes-milyen-ido-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"57b004ca-cc94-4445-81a2-3204d6b1e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_idojaras-jelentes-milyen-ido-lesz","timestamp":"2025. január. 05. 16:37","title":"Enyhe, de szeles, változékony idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","shortLead":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","id":"20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c.jpg","index":0,"item":"32147e1b-a000-4822-9cc5-f48e1a83c4d6","keywords":null,"link":"/elet/20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","timestamp":"2025. január. 06. 15:46","title":"Letépte egy imám fejéről a turbánt, abból készített egy nő kendőt a teheráni reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]